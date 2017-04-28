Толкалина сразила наповал "голым" платьем

Большой подарок сделала поклонникам известная актриса Любовь Толкалина. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского поделилась в Instagram своим фото в "голом" платье.

Длинноногая и фигуристая, стройная как тростиночка, потрясающе красивая Любовь стоит к камере боком, будто кто-то снял ее тайком, когда она даже и не думала позировать.

Актриса практически обнажена в своем "платье-невидимке". Сквозь прозрачную, невесомую ткань проглядывают все изгибы соблазнительного тела артистки. Удачно завершают образ черные изящные туфельки – мечта любой обувной маньячки.

Судя по хештегам в подписи к снимку, Толкалина в таком виде играет в спектакле "Мастер и Маргарита".

"Ух!!!Ох!!! Ах!!!! Сегодня была премьера платья)))) Слабонервным не рекомендуется смотреть!!! Платье невидимка))) Автор идеи и реализатор Владимир Славский. Мой император платьетворения и певец женской красоты!!! Я ❤️DEMURYA", – призналась в любви к модельеру артистка.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Апр 27 2017 в 12:02 PDT

Подписчики согласились с Любовью, что ее наряд действительно невидимый, и принялись осыпать комплиментами утонченную актрису. "О Боги! Какие Ноги!!!", "Красотка про которую можно даже сказать " одежда вас только портит ")))) а плятье бомба", "Я бы такую красавицу никогда бы не отпустил", "Вот они – ноги от ушей! Даже не у всех топ-моделей такие", – восхищаются ценители прекрасного.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Фев 27 2017 в 1:52 PST

Отметим, что, как обычно, в хоре восторженных голосов нашлись и редкие возгласы о том, что негоже 39-летней матери взрослой дочери расхаживать по сцене голышом, а также упреки в развратности и чрезмерной откровенности образов.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Апр 13 2017 в 5:56 PDT

Однако заступники Толкалиной ответили злопыхателям, что актриса – свободная женщина и сама решает, как ей одеваться. Красоты же должно быть как можно больше, потому что она, как известно, спасет мир.