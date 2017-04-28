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Шоу-бизнес

Толкалина сразила наповал "голым" платьем

Любовь Толкалина. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Большой подарок сделала поклонникам известная актриса Любовь Толкалина. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского поделилась в Instagram своим фото в "голом" платье.
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Длинноногая и фигуристая, стройная как тростиночка, потрясающе красивая Любовь стоит к камере боком, будто кто-то снял ее тайком, когда она даже и не думала позировать.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

Актриса практически обнажена в своем "платье-невидимке". Сквозь прозрачную, невесомую ткань проглядывают все изгибы соблазнительного тела артистки. Удачно завершают образ черные изящные туфельки – мечта любой обувной маньячки.

Судя по хештегам в подписи к снимку, Толкалина в таком виде играет в спектакле "Мастер и Маргарита".

"Ух!!!Ох!!! Ах!!!! Сегодня была премьера платья)))) Слабонервным не рекомендуется смотреть!!! Платье невидимка))) Автор идеи и реализатор Владимир Славский. Мой император платьетворения и певец женской красоты!!! Я ❤️DEMURYA", – призналась в любви к модельеру артистка.

Подписчики согласились с Любовью, что ее наряд действительно невидимый, и принялись осыпать комплиментами утонченную актрису. "О Боги! Какие Ноги!!!", "Красотка про которую можно даже сказать " одежда вас только портит ")))) а плятье бомба", "Я бы такую красавицу никогда бы не отпустил", "Вот они – ноги от ушей! Даже не у всех топ-моделей такие", – восхищаются ценители прекрасного.

Отметим, что, как обычно, в хоре восторженных голосов нашлись и редкие возгласы о том, что негоже 39-летней матери взрослой дочери расхаживать по сцене голышом, а также упреки в развратности и чрезмерной откровенности образов.

Однако заступники Толкалиной ответили злопыхателям, что актриса – свободная женщина и сама решает, как ей одеваться. Красоты же должно быть как можно больше, потому что она, как известно, спасет мир.

Автор: Иннокентий Звездинский28 апреля 2017, 16:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Любови Толкалиной

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