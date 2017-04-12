Толкалина высказалась о романе с Гребенщиковым

Любовь Толкалина рассказала о романе с Борисом Гребенщиковым. Актриса очень эмоционально прокомментировала информацию о любовных отношениях с рокером.

Новость о том, будто у актрисы Любови Толкалиной и известного исполнителя Бориса Гребенщикова роман, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В Сети немедленно стали обсуждать подробности любовных отношений пары, журналисты также со смаком муссировали эту информацию.

По всей видимости, такое пристальное внимание к ее личной жизни буквально возмутило Любовь Толкалину. Актриса решила прояснить ситуацию. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена с Борисом Гребенщиковым, и обратилась к общественности.

Актриса глубоко возмущена тем, что в некоторых материалах Грибенщикова назвали престарелым рокером. "это пишут те, кто не в курсе что БГ сделал для нескольких поколений людей нашей несчастной страны. Воистину по-настоящему несчастной, если люди мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове. Специально обесценивая все, чтобы перестать ощущать собственную ущербность. Гений современности , учитель, мастер, глыба, человек эпоха– для них – престарелый рокер", – возмущенно написала актриса.



Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Апр 11 2017 в 4:17 PDT

Толкалина сделала вывод, что дружба между мужчиной и женщиной для общественности непонятна. "А что не понятно– враждебно. Нужно соотнести со своими примитивными категориями, повесить ярлыки, упростить, опошлить, сделать себе понятным и успокоиться. Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить Океан", – заключила Толкалина.

Актриса заявила, что есть другая реальность, другие категории оценки происходящего, к которым никогда не будет иметь отношения публика. "Потому что там обитают по своим законам Бродский и Дэвид Боуи, Есенин, Пастернак, Леонард Коэн, Волошин, Шуман, Боб Марли, Чайковский и Маяковским, Никола Тесла, Менделеев, Вернадский, Гершвин, Пикассо, Дали, Ростропович, Элвис, Армстронг, Рафаэль, Караваджо, Модельяни и еще сотни святых достойных быть написанными моей недостойной рукой сейчас в разнобой. У нас дружба, а все кто предпочитает сплетничать– продолжайте мерить своими мерками в меру своих талантов и способностей! Продолжайте шпионить! Это очень веселит))) мир всем!))" – завершила свою эмоциональную речь Любовь Толкалина.