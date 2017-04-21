Толкалиной после нападения потребовалась помощь

На известную актрису Любовь Толкалину опять совершено нападение журналистов. После инцидента бывшая возлюбленная Егора Кончаловского обратилась за помощью к юристам.

В январе этого года Толкалина уже жаловалась на журналистский произвол. По словам актрисы, на улице ее подкараулили папарацци и, как на допросе ослепляя светом, стали мучить вопросами о личной жизни. В тот момент Любовь просто опешила, а позже выпустила пар в Facebook.

И вот репортеры снова нарушили покой артистки, однако на этот раз она их прощать не собирается. Толкалина ищет юристов, чтобы разобраться с обидчиками.

Сообщение с просьбой о содействии Любовь опубликовала в Instagram. "Есть ли среди вас юристы, очень нужна дружеская помощь))))" – обратилась звезда к подписчикам и подробно рассказала, что случилось.

"Вчера ночью на меня снова было совершено нападение журналистами НТВ. Я пришла на мероприятие, посвященное дню рождения одного известного журнала. И ко мне подошли журналисты с камерой, представились каким-то музыкальным телеканалом, стали задавать вопросы об этом мероприятии, а потом скатились до вопросов о моей личной жизни", – посетовала актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Апр 20 2017 в 11:12 PDT

"То, что я сказала, совсем меня никак не порочит и не дискредитирует. Когда я покидала это мероприятие, я увидела, что меня подснимают на улице. Как я сажусь в машину. Подснимают просто из-за угла", – подчеркнула Толкалина.

Она решила призвать папарацци к порядку. "Я подумала – зачем журналистам музыкального телеканала нужно подснимать меня из-за угла? Я подошла и спросила, зачем вы это делаете. Они мне сказали – "Мы имеем право снимать вас в любом общественном месте. Улица – это общественное место". Выяснилось, что это журналисты НТВ передачи "Ты не поверишь!". Дорогие юристы, что с этим делать? Потому что жизнь стала невыносимой", – не на шутку переживает артистка.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Янв 14 2017 в 4:49 PST

Скорее всего, повышенный интерес журналистов к Толкалиной связан с ее разрывом с Егором Кончаловским. 2 января этого года артистка сообщила в своем микроблоге о разрыве с режиссером. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь. Они с Егором были вместе 20 лет. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хотя и имеют общего ребенка.