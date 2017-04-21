Известный фотограф рассказал о романе с Шурыгиной

Известный фотограф Тимур Бычков прокомментировал слухи о его романе со скандальной известной Дианой Шурыгиной. Пока Тимур уверяет, что они лишь "друзья", пользователи Сети советуют ему скорее уносить ноги от темноволосой красотки.

Слухи о романе фотографа Тимура Бычкова и жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, прославившейся благодаря съемкам в нескольких выпусках передачи "Пусть говорят" Андрея Малахова, появились после того, как Диана опубликовала на своей страничке в популярной социальной сети фотографию, на которой запечатлена с Тимуром в обнимку.

Интересно, что это не первое их общее фото, поэтому пользователи Сети немедленно заподозрили молодых людей в романтических отношениях. Усилил интригу и сам Тимур. когда выложил в своем аккаунте в сети "В Контакте" фотографию, на которой заснят с Дианой, находящейся на лечении в психиатрической клинике. Бычков написал на английском: "Сегодня я приехал к своей любимой девушке Диане и привез ей много вкусняшек, забрал Диану из больницы. Зайка, выздоравливай!" Запись сопровождалась наличием смайлов и сердечек.

У подписчиков не осталось сомнений в их романе, ведь фотограф упомянул слово girlfriend, которое означает именно "подружку", то есть девушку, с которой мужчина состоит в любовных отношениях. Пока одни рассыпались в комплиментах о том, как Тимур и Диана гармонично смотрятся вместе, другие пользователи Сети посоветовали мужчине держаться от нее подальше. "Та понятно же, что она ищет жертву для пиара, чтобы денег заработать, парня только жалко", "Его же тоже посадят! Тимур, беги от нее!!!!" – написали Бычкову обеспокоенные фанаты.

Самое интересное, что Тимур решил прокомментировать информацию о своем романе с Дианой. "Уважаемые СМИ и желтая пресса, спешу вам сообщить, что все что написанно здесь ,, Диана Шурыгина начала встречаться с фотографом Тимуром Бычковым ,, это не правда! Мы друзья! Пожалуйста, не тревожте ее спокойствие, спасибо |" – обратился к журналистам Бычков. Забавно, что если внимательно изучить профиль фотографа. то о себе он пишет следующее: "не дружу с девушками, а лишь только встречаюсь с ними!! запомните это". Получается, что то ли Диана Шурыгина оказалась исключением, то ли Тимур лукавит.

Отметим, Тимур Бычков получил известность благодаря съемкам полуобнаженных моделей. Теперь поклонники фотографа ждут, когда ему будет позировать Диана Шурыгина. 17-летней красотке уже прочат бешеную популярность, если такие снимки увидят свет.