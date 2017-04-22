Бородатый мужчина увез Шурыгину из психбольницы

Врачи психбольницы разрешили скандально известной студентке Диане Шурыгиной вернуться домой. Девушку отпустили на выходные.

Медики поставили Шурыгиной условие – она должна оставаться дома. Диане категорически запрещено посещать различные мероприятия.

Студентку-скандалистку у выхода из лечебницы ждала подруга, у которой девушка и планирует остаться до возвращения в больницу. Примечательно, что с собой Дина взяла только рюкзак и огромную корзину цветов.

Момент, как Шурыгина покидает больницу попал на видео. Судя по кадрам от ворот лечебницы ее увезла не знакомая, а седой бородатый мужчина. Он приехал за Шурыгиной на белом автомобиле такси.

Как писали Dni.Ru, студентка из Ульяновска попала в больницу 11 апреля. За помощью к медикам обратилась мама Дианы, которая была обеспокоена нестабильным психическим состоянием ребенка.

По данным сайта Life.ru, Диане осталось провести в больнице около недели. Затем в течение двух месяцев девушка будет лечиться амбулаторно. Журналистам удалось выяснить, что звездная пациентка чувствует себя хорошо, регулярно выходит покурить и поговорить по телефону.



Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Апр 6 2017 в 3:14 PDT

Также к Шурыгиной пускают друзей и знакомых. Недавно ее навестил Андрей Малахов. Ведущий скандально известного шоу "Пусть говорят" принес захворавшей студентке подарок – белого плюшевого мишку. Ведущий "Пусть говорят" пробыл у Дианы около получаса, после чего быстро уехал.