Шокирующие подробности семейной драмы Даны Борисовой

Мать известной телеведущей Даны Борисовой Екатерина Ивановна стала гостьей Андрея Малахова. В эфире передачи "Пусть говорят" женщина со слезами на глазах сообщила шокирующие подробности семейной драмы.

Екатерина Ивановна заявила, что нашла дома у телеведущей наркотики, а именно – кокаин. Она держала в руках флакон с веществом 18 марта этого года. Запрещенные препараты лежат в свободном доступе, и как-то их увидела в кладовке дочь Даны Полина.

Мама Борисовой считает, что девочка находится в смертельной опасности, поэтому школьницу отдали ее отцу – бизнесмену Максиму Аксенову.

Дана отказывается от помощи не признает себя наркозависимой. Более того, в телеинтервью она обвинила мать во всех тяжких грехах. По словам Борисовой, мать, работавшая фельдшером скорой помощи, якобы кричала, что сделает ей убийственный укол в пятку. А еще, как утверждает Дана, Екатерина в состоянии алкогольного опьянения обещала выкинуть дочку звезды из окна. "Стыдно говорить такое про маму, но это все было", – заверила репортеров блондинка.

Однако Екатерина утверждает, что это Дана угрожала ей смертью. Телеведущая пригрозила убить родную мать ножом. Интересно, что в конфликтных ситуациях маленькая Полина неизменно защищала бабушку.

В свое время Борисова выжила из квартиры мать. "Что послужило причиной моего отъезда? Сплошные крики: "Я отдам Полину в детский дом!" Это было при Полине постоянно, – с ужасом вспоминает Екатерина. – А дальше вечером она подходит на кухне, берет нож огромный. Говорит: "Если ты через месяц отсюда не уберешься, я тебя убью вот этим самым ножом!" Полиночка тут же говорит – мы спали вместе – "Бабушка, ложись к окошечку, а я лягу с краюшка, меня-то она не убьет".

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев заявил, что Дана и ее продюсер Тима Брик, скончавшийся в прошлом году, были в наркотическом угаре три года. Шоумен считает, что если Борисовой не помочь, ее история тоже может закончиться красивым гробом.

"Вы не представляете мою боль материнскую! Не дай вам Бог испытать это! Я не гноблю свою дочь, я пытаюсь ее спасти!" – рыдая, заявила мать. Собравшиеся признали, что ситуация непростая, и Дану необходимо определить в наркологический центр. Другого выхода нет.

Мама Борисовой в панике. Она уверена, что ее дочь может погибнуть от употребления наркотиков. Женщина заявляет, что Дана одержима бесами, и очень переживает за свою внучку Полину. Мама блондинки в отчаянии ищет деньги на лечение дочери и готова заложить свою квартиру, чтобы вытащить телеведущую из этой беды.