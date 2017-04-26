Борисова эмоционально ответила на нападки матери

Dni.ru попросили телеблондинку прокомментировать обвинения в наркомании. Дана в шоке.

Сегодня в эфир Первого канала выйдет один из самых скандальных выпусков программы "Пусть говорят". Как сообщается на официальной странице канала на Facebook: "Мама телеведущей Даны Борисовой в панике. Она уверена, что ее дочь может погибнуть от употребления наркотиков. Женщина заявляет, что ее дочь одержима бесами, и очень переживает за свою внучку Полину".

Dni.Ru связались с самой Борисовой, чтобы узнать, не клевета ли все это. "Нет, моя мама постаралась и теперь мне ******", – шокировала Дана. Потом ее телефон был выключен – видимо, самая знаменитая блондинка не хотела ни с кем говорить.

Как писали ранее Dni.Ru, мама Даны в отчаянии ищет деньги на лечение дочери и готова заложить свою квартиру, чтобы спасти Дану от наркотиков "С 2010 года я пыталась вылечить Дану от алкоголизма. То в одну клинику ее отправлю, то в другую. Больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке! Знаете, я ведь сама 25 лет фельдшером на "скорой" отработала. Наркоманов перевидала! Но всегда уже в экстренной ситуации – после передоза, например. И никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать, когда ее еще можно было спасти", – цитирует мать Борисовой Eg.RU со ссылкой на женщину, которая находилась на съемке передачи.