Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности. Телеведущая призналась, что впала в депрессию.

Дана Борисова продолжает избавляться от имиджа гламурной ведущей. Вслед за тем, как блондинка заявила об уходе с телевидения и желании вплотную заняться дочерью Полиной, посвятив себя полностью ее воспитанию, Дана избавилась от нарощенных волос. Увидев полученный результат, Борисова расстроилась и даже ненадолго впала в депрессию. Знаменитость даже несколько дней не выходила из дома.

Об этом Дана рассказала в видео, которое опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Борисова продемонстрировала порядком поредевшую шевелюру. Однако подписчики поддержали расстроенную блондинку. "Зато свои. ..красивая Вы", "Очень красивые у вас волосы, подходят вашему типу внешности", "Дана, все отлично! Никого не слушайте", "Дана, Вам очень идёт. Вы такая милая!", "Дана ты супер", "Дана, так в 100 раз лучше!", "Даночка, ваши волосы прекрасные!" – написали Борисовой фанаты.

Отметим, что после того, как Дана лишилась своего основного заработка, ее финансовое положение пошатнулось. Ведущая посещает ток-шоу исключительно за деньги в лице экспертов.После того, как скоропостижно скончался друг Даны, продюсер Тима Брик, она хотела занять его место – стать пиарщицей известного пластического хирурга. Однако эту должность увели прямо из-под носа Даны. Тем не менее, медик предложил ей стать его персональным пиар-директором. И теперь счастью Даны нет предела.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Мар 14 2017 в 10:24 PDT

А еще Борисова наладила отношения с бывшим возлюбленным, отцом своей дочери Полины бизнесменом Максимом Аксеновым. Дана с легкостью отдает мужчине девочку, чтобы они вместе провели время, а нередко и сама составляет им компанию.