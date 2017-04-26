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Мать бессильна помочь Дане Борисовой

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Мать Даны Борисовой пришла на шоу Андрея Малахова "Пусть говорят". Она рассказала о беде телеведущей и призналась, что не может спасти дочь.
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На странице "Первого канала" в Facebook появилось сенсационное сообщение: "Мама телеведущей Даны Борисовой в панике. Она уверена, что ее дочь может погибнуть от употребления наркотиков. Женщина заявляет, что ее дочь одержима бесами, и очень переживает за свою внучку Полину".

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Неожиданная версия отравления мамы Борисовой

Сообщается, что мама блондинки в отчаянии ищет деньги на лечение дочери и готова заложить свою квартиру, чтобы вытащить Дану из этой беды. Семейную драму телеведущей покажут в эфире шоу "Пусть говорят" в 20:00 и на сайте "Первого канала". 

"Экспресс-газета" 25 апреля опубликовала статью, в которой привела рассказ одной из телезрительниц, присутствовавших на съемках программы "Пусть говорят". Согласно словам женщины, мама Даны Борисовой Екатерина заявила, что ее дочь Дана якобы всерьез подсела на наркотики.

"С 2010 года я пыталась вылечить Дану от алкоголизма. То в одну клинику ее отправлю, то в другую. Больше двух недель дочь нигде не задерживалась. Знала бы я тогда, что проблема даже не в бутылке! Знаете, я ведь сама 25 лет фельдшером на "скорой" отработала. Наркоманов перевидала! Но всегда уже в экстренной ситуации – после передоза, например. И никогда не видела наркомана в быту, не знала, как это выглядит. Иначе сообразила бы, что дочь надо спасать, когда ее еще можно было спасти", – цитирует мать Борисовой Eg.RU со ссылкой на женщину, которая находилась на съемке передачи.

 

Родительница заявила, будто Дана ее выселила из квартиры и отправила в Судак. чтобы та ей не мешала. Однако Екатерина заявила. что куда больше переживает даже не за дочь, а за внучку Полину. Якобы девочка видит, в каком состоянии находится ее мать, и не может понять. что с ней происходит.

"Девочка видит весь этот кошмар, звонит мне, рассказывает, что мама лежит в коридоре, что какие-то баночки подозрительные валяются. В какой-то момент Дана отобрала у внучки телефон, чтобы та не могла мне звонить, пришлось связываться через ее учительницу в школе. Когда в марте Полиночка поведала, что в кладовке нашла пузырек с белым порошком, мамину кредитку и свернутую в трубочку купюру, я срочно приехала из Судака в Москву. Охранник не хотел меня пускать на территорию дома. А ведь это он Дане спиртное носит, я знаю!" – заявила Борисова.

Мать ведущей заявила, будто наркотики Дане привозит ее парикмахер Рей Самедов. "Полина это видела. Поскольку у дочери денег нет, в оплату долга она дает Рею свою машину", – сообщила родительница. Также Екатерина рассказала, что связалась с бывшим гражданским мужем дочери Максимом Аксеновым.

"Я позвонила отцу внучки Максиму, отчитала его. Он забрал девочку к себе, хотя бы за это я спокойна. Но как помочь дочери?!" – задала риторический вопрос Екатерина Борисова. Далее, уже сама бывшая в студии передачи "Пусть говорят" женщина заявила, будто друзья Даны Борисовой – Прохор Шаляпин, Рустам Солнцев и "другие" прекрасно осведомлены о проблеме телеведущей.

"Их спрашивают, почему же не помогли? А они: что мы можем сделать? Даже Малахов признался, что пару лет назад не выпустил в эфир интервью, где говорилось о Даниной проблеме с наркотиками – пожалел ее, мол, она уговаривала, рыдала. Девку лечить давно пора, а они все ее жалеют…" – приводит слова принимавшей участие в съемке ток-шоу женщины издание.

Автор: Олег Райцин26 апреля 2017, 19:41
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