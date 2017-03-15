Нюша о беременности: Я спокойно к этому отношусь

Певица Нюша дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала о личной жизни.

Певица Нюша с недавних пор стала наставницей на популярном телепроекте "Голос. Дети". Интересная закономерность: все женщины, которые попадали в заветное красное кресло, вскоре становятся мамами. К примеру, певица Пелагея недавно родила первенца, а Полина Гагарина, по некоторой информации, скоро родит второго ребенка.

"А что тут такого? Я спокойно к этому отношусь. Я женщина и тоже хочу детей! Может, это вообще была одна из причин, почему я согласилась на участие в шоу "Голос. Дети" – дайте в кресле посредине посидеть!" – цитирует смеющуюся Нюшу сайт "Комсомольская правда".

К слову, скоро артистка выйдет замуж. Избранником певицы является выпускник бизнес-школы "Сколково", генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта Игорь Сивов. По словам Нюши, для нее было важно встретить мужчину с похожими на ее взглядами.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Фев 27 2017 в 2:41 PST

"Между нами существует необъяснимая связь. Ощущение, что ты этого человека знаешь не первую жизнь. Когда я, например, хочу написать ему сообщение, он мне звонит. Или у меня что-то меняется в настроении, а он уже спрашивает, что случилось. То, что он меня так тонко чувствует и понимает, было очень важным", – призналась певица.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Мар 10 2017 в 9:31 PST

Нюша и Игорь часто пересекались на мероприятиях, но не были представлены друг другу. "Как я узнала, что это мое... Он открыл дверь, подал мне руку. И когда я прикоснулась к его руке, то поняла, что обратного пути нет. Можно сказать, что это любовь с первого взгляда", – заключила популярная исполнительница.