Шоу "Минута славы" признали гнусным и отвратительным

Авторитетный музыкальный эксперт Юрий Лоза подверг тщательному анализу скандально известный проект "Минута славы" и пришел к выводу, что "формат этого шоу гнусен и отвратителен". Исполнитель нетленки "Плот" объяснил, в чем создатели передачи допустили ошибку.

В данный момент "Минута славы" является одной из самых обсуждаемых программ. Пользователи Сети выражают недовольство из-за чересчур строгого, на их взгляд, судейства. Больше всего критикуют Ренату Литвинову и Владимира Познера.

К примеру, Отар Кушанашвили отметил, что "снобизм и апломб" Литвиновой "совершенно неуместны там, где надо уметь подбирать слова, чтобы не ранить людей, не говоря уже о детях". Максим Фадеев посчитал, что Познер переборщил с критикой восьмилетней конкурсантки Виктории Стариковой. "Его отношение к этому маленькому ребенку было очень жестоким и абсолютно бесчувственным", – отметил продюсер.

К обсуждению резонансного шоу подключился и Юрий Лоза. "Похоже, некоторые телезрители не понимают – откуда у них негативная реакция на те или иные высказывания членов жюри "Минуты славы". А ведь все просто – сам формат этого шоу гнусен и отвратителен", – констатировал исполнитель.

По мнению эксперта, хорошее по идее начинание убито на корню. "Ну посудите сами, название говорит само за себя, оно уже диктует определенный порядок действий: получил свою минуту славы, собрал аплодисменты и все! Езжай домой, ибо вторая минута не предусмотрена! – иронизирует Лоза. – Полстраны хочет встать на твое место, и этим людям тоже есть, чем удивлять!"

По словам Юрия, на первом этапе все должно заканчиваться. "Ни о каком следующем туре соревнований не должно быть и речи, потому что все выступления там – одноразовые. Скажем, цирковой номер готовится годами и потом показывается долго, только в разных городах. А в телевизионном формате при проходе в следующий тур зрители будут смотреть его снова и снова. Как и номер с одноногим танцором, потому что ничего нового тот предложить не сможет, – напомнил о нашумевшем выступлении танцора-инвалида Евгения Смирнова критик. – Конечно, парня можно на второй выход одеть в линялую гимнастерку и пилотку со звездой, а в случае дальнейшего продвижения – в костюм пирата, перевязав глаз черной повязкой, но сути-то это не меняет!"

Далее Лоза задал ряд риторических вопросов, адресованных, вероятно, создателям шоу. "Так ради чего все затевается? Ради талантливых людей, стремящихся показать свое умение и мастерство? Но они уже показали все, что умели, зачем заставлять их и дальше бороться друг с другом? – недоумевает певец. – Просто хозяевам надо, чтобы на глазах у всей страны больная на всю голову мамаша сказала своей восьмилетней дочери – иди и порви их всех!"

Высказался Юрий и о членах жюри, не дающих покоя пользователям Сети. "А теперь про медийную пятерку, согласившуюся принимать участие в этом изуродованном проекте. Все всё прекрасно понимают, ведь нельзя же считать дураками, скажем, Юрского или Познера. Но тогда выходит, что они готовы сниматься где угодно, и в каком угодно качестве, лишь бы занять собой максимальное количество эфирного времени. Однако нельзя только получать – что-то приходится терять, скажем, уважение своих поклонников. Увы..." – сделал неутешительный вывод Лоза.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Фев 28 2017 в 3:23 PST

К слову, ранее музыкант отметил, что не видит ничего предосудительного в поведении членов жюри: Сергея Юрского, Сергея Светлакова, Ренаты Литвиновой и Владимира Познера. "Многие хают Ренату Литвинову, которая на шоу "Минута славы" сначала не поддержала восьмилетнюю девочку, а потом назвала танцора без ноги ампутантом и посоветовала ему пристегнуть протез. Я это действо не смотрю, но тут специально нашел в интернете эти номера и их обсуждение членами жюри. Если честно, я так и не понял, к чему цепляются обвиняльщики", – заявил Лоза.

Музыкант по пунктам аргументировал свою позицию. "Первое: девочке навязали песню Земфиры только потому, что в жюри сидит ее подруга, снимавшаяся в клипе на эту песню. Данный текст и взрослые-то не понимают, а тут восьмилетний ребенок! К тому же пока ещё слабенький в профессиональном плане: ей бы детство прожить, а ее уже на сцену вытолкали – славу добывать. Второе: ампутант – это официальное название людей с ампутированной конечностью или конечностями, а никакое не обидное прозвище. Сегодняшний уровень протезирования позволяет людям, потерявшим ногу (или ноги) не только ходить, но и довольно быстро бегать. Я уже видел этот номер в клипе Фадеева и Наргиз, он действительно впечатляет и трогает. Но встревать с этим номером в соревновательную (!) программу наравне со здоровыми людьми – это неправильно и по-своему аморально. Здесь я соглашусь с Владимиром Познером, назвавшим то, что увидел – "запрещенным приемом", – написал Юрий Лоза.