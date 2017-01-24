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Помолвленная Нюша похвасталась кольцом с бриллиантом
Грандиозное свадебное торжество может состояться уже в этом году. В декабре репортеры выяснили, что кумир тинейджеров встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым.
Бойфренд подарил Нюше романтическую поездку в Кению. Именно там, вероятно, он преклонил колено перед своей избранницей и вручил ей кольцо с большим бриллиантом.
"Невеста я))) ❤️ #тебялюбить", – написала счастливая исполнительница в Instagram, после чего ее подписчики принялись на все лады восхищаться украшением и поздравлять жениха и невесту с помолвкой.
Напомним, Нюша всегда старалась держать подробности своей личной жизни в тайне от журналистов. Тем не менее, папарацци сумели снять артистку и генерального советника президента в ресторане. После чего на всю страну было объявлено об их романе.
По информации осведомленных источников, 26-летняя Нюша и ее избранник знакомы давно. Искра между ними пробежала в начале осени 2016 года, о чем артистка сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно".
Жених звезды родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.
Когда востребованная Нюша приезжает с гастролей, то Игорь водит ее по дорогим ресторанам. Исполнительница уже представила жениха строгому отцу и другим членам семьи. Источники из близкого окружения звезды рассказали, что молодой человек покорил артистку своей галантностью и безупречными манерами. Он красиво ухаживал и буквально заваливал певицу цветами.
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