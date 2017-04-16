Покалеченного Степанова заперли в психбольнице

Родные и близкие не могут связаться с попавшим после падения из окна в больницу актером Василием Степановым. Специалисты настаивают, что навестить звезду "Обитаемого острова" можно будет только после того, как он пройдет психиатрическую экспертизу.

Выпавший из окна с высоты третьего этажа актер Василий Степанов оказался в психиатрической клинике. Там у него отобрали мобильный телефон. Связаться с родными и близкими при помощи письма он тоже не может – по правилам лечебного заведения, пациентам нельзя пользоваться ручками и карандашами. Личной встрече мешают врачебные предписания.

Брату звезды "Обитаемого острова" Максиму Степанову и светской львице Лене Лениной, которые буквально обивали пороги клиники, чтобы встретиться с Василием, лечащий врач объяснил, что пока это невозможно. Пока актер не пройдет психиатрическую экспертизу любые свидания с ним запрещены.

Максим Степанов до сих пор не может поверить, что его старший брат пошел на это сознательно. Он рассказал, что видел Василия утром того дня и тот вел себя совершенно нормально. "Он проводил маму до метро, так как она собиралась ехать к дедушке, а я пошел на работу", – цитирует НТВ молодого человека.

Он пообещал позаботиться о брате. Когда Василия Степанова выпишут из больницы, то Максим станет для него другом, сиделкой и нянькой. Близкие уверены, что черная полоса в жизни актера закончится и он порадует зрителей своими ролями во многих хороших фильмах.

Напомним, актер Василий Степанов выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что артист на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи. После случившегося от коллег по цеху артисту стали поступать слова поддержки и конкретные предложения.