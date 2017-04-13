Трагическая судьба актера Василия Степанова

На фоне грустных новостей о состоянии Василия Степанова Dni.ru решили вспомнить события, случившиеся за последние годы в жизни артиста. После оглушительного успеха в фильме "Обитаемый остров" его постигло забвение, бросила любимая женщина, да и родственники оставили без поддержки.

Главная роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по книге братьев Стругацких, вознесла молодого актера Василия Степанова на вершину киноолимпа. Дополнительную популярность артисту принесла его яркая внешность – девчонки были от Василия просто без ума. Казалось бы, Степанову грозила головокружительная карьера, в которой одна звездная роль сменялась бы другой.

Но не сложилось. После съемок у Бондарчука Степанов ни разу не отметился в кино, хотя он участвовал в разных телепроектах и даже побывал ведущим. Несмотря на то что его имя было у всех на слуху, вытащить новый счастливый билет Василий так и не смог. Он долго ходил на пробы, однако все время слышал отказы. "Я был на куче кастингов, но меня никуда не берут. Я вел переговоры с продюсерами, но в итоге все затихло. Мне предложили сняться в клипе в Германии, но, к сожалению, у меня не было заграничного паспорта, а связей, чтобы за три дня его получить, у меня нет”, – рассказывал журналистам Василий.

Степанов признался, что готов был браться за любую работу. Якобы он работал грузчиком, ночным мойщиком автобусов, пытался устроиться в полицию, сколотить карьеру модели. Все без толку. Вскоре Степанова постигло новое несчастье: от него ушла невеста Дарья Егорова. Кстати, в разговоре с журналистами она утверждала, будто врачи поставили неудачливому актеру диагноз "маниакальная депрессия".

Егорова утверждала, что Степанову, вопреки официальной версии, поступало много предложений о съемках, однако он сам отказался. "Он просто больше не хочет сниматься. Он просто разочаровался в кино. Это очень сложный вопрос, понимаете, когда у человека психологический сдвиг, его поведение очень сложно объяснить. У него реальность путается с прошлым, с будущим, с событиями, которые он пережил. Он сам не знает, чего он хочет", – заявила Егорова. Дарья прямо сказала, что рассталась с ним потому, что у него "нет воли", а"тащить все на себе, строя с ним семейные отношения, для меня было бы очень тяжело".

В августе 2015 года Василия Степанова срочно госпитализировали. У артиста оторвался тромб в левой ноге. В отделении реанимации врачи "ловили" тромб: это необходимо было сделать как можно быстрее, чтобы он не пошел в сердце. Если бы актера вовремя не доставили в больницу, проблема с сосудами могла привести к летальному исходу. К счастью, Василия спасли.

Это событие вернуло к актеру внимание прессы. Журналисты даже наведались к Степанову домой, к тому же был повод – день рождения. Однако то, что они увидели, их просто обескуражило. Когда в дверь квартиры актера позвонили, отец Василия с возмущением крикнул в его адрес: "Сам открой, ****!" А когда дверь открылась и на пороге появился именинник, было очевидно, что ни о каком празднике и речи не идет. Круглую дату Степанов отмечал в грязной футболке. Как предположили журналисты, ни родители ни его младший брат Максим не нашли возможности устроить для юбиляра праздника, что заставляет сделать выводы о том, какие отношения царили в семействе.

К концу 2016 года в покрытой мраком и пылью кинокарьере Степанова забрезжил просвет. На своей страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал фотографии со съемок исторического фильма. Многочисленные поклонницы немедленно осыпали поздравлениями Василия. А журналисты сделали вывод, что актер наконец вышел из забвения. Степанов даже сменил имидж, посетив салон известного стилиста Александра Тодчука.

Но не тут-то было. В январе в СМИ появилась информация о том, что Василий Степанов сломал позвоночник, поскользнувшись на льду. Врачи даже не давали никаких прогнозов относительно того, сможет ли ходить актер. Целый месяц Степанов был прикован к больничной койке. Тем не менее, Василий смог встать на ноги и даже выписался из больницы.

И вот опять несчастье. На днях Василий Степанов выпал из окна. Актер снова оказался в клинике, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

В пользу того, что в жизни актера разыгралась настоящая драма, свидетельствуют последние события. Накануне вечером, 12 апреля, пожаловавшемуся на боли в груди Степанову вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали странное поведение артиста. Тогда вызвали специальную бригаду. В итоге, звезду фильма "Обитаемый остров" госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева. В клинике артисту поставили диагноз "шизофрения".

Позднее выяснилось, что Василий уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью летом 2016 года. Тогда родным удалось спасти актера. Кроме того, выяснилось, что вскоре после съемок первой части "Обитаемого острова" Степанов лечился в клинике неврозов.

А по последним данным СМИ оказалось, что сломал Василий позвоночник зимой не просто так. Якобы он не поскользнулся, а выпал из окна четвертого этажа своего дома и приземлился на козырек. Однако родственники предпочли скрыть этот факт.