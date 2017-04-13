Трагическая судьба актера Василия Степанова

Дочь миллионера сделала предложение Степанову Песков о немощных организаторах "Евровидения" Собчак оправдала мужа за секс с Судзиловской Бузова натянула сапоги до живота Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Суббота 15 апреля
Лента новостей
17:56
В Москве свадебный кортеж перекрыл шоссе
17:19
Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой
16:38
В Москве легковушка протаранила остановку
15:47
Под Москвой задержали греческого борца
15:05
Регионы принимают окружные финалы чемпионата АССК
14:26
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
14:22
Лавров усомнился в адекватности Киева
13:36
В Чили произошло мощное землетрясение
13:19
Шарапова пожаловалась на травлю
13:01
Христиане замерли в ожидании Благодатного огня
12:51
Чего нельзя делать перед Пасхой
12:31
Сто рыбаков дрейфуют на льдине под Красноярском
12:03
В Москве эвакуировали Курский вокзал
11:57
Появление Благодатного огня объяснили научно
11:56
Школьник победил рак зеленым чаем
11:36
В Новой Москве случилось крупное ДТП
10:50
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
10:19
Горбачев: Холодная война близко
10:06
Пугачева хорошеет с каждым годом
22:52
Нюшу и Пьеху эвакуировали с концерта из-за угрозы взрыва
21:58
Алла Пугачева снова станет бабушкой
21:55
Кондитеры к Пасхе приготовили 45-килограмовое шоколадное яйцо
21:40
Вышел трейлер восьмого эпизода "Звездных войн" (видео)
21:21
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
21:20
В Москве у няни похитили ребенка
21:09
США впервые испытали ядерную бомбу с помощью истребителя
21:09
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
21:01
Пасхальные яйца могут навредить здоровью
20:51
Арестован угрожавший Трампу вооруженный американец
20:33
Как себя вести в застрявшем лифте
20:20
Сколько зарабатывают российские депутаты
19:41
ОСАГО хотят "скрестить" с каско
19:27
"ИГ" издевательски отреагировало на американскую "мать всех бомб"
19:25
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 5
19:13
Найден новый способ добычи воды
19:03
Во Внуково аварийно сел самолет известного миллиардера
18:49
Чем России грозит бойкот "Евровидения"
18:48
Лукашенко горячо обратился к Путину на саммите ЕАЭС
18:11
Эксперты в Москве обсудили актуальные вопросы образования
18:02
Виктор Сухоруков снялся обнаженным
17:51
Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
17:45
Электричка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
17:33
За что любят дочь Кадырова
17:22
Пуля застряла в голове 18-летней москвички
17:17
Как женщины-режиссеры покоряют мир
17:15
Профессиональное выгорание научились предсказывать
17:11
Пасхальные обычаи и рецепты звезд
17:04
С рейса Париж-Стамбул поступил сигнал о ЧП
16:49
Наука доказала вред планшетов для детей
16:35
"Единая Россия" сформировала счетные комиссии на праймериз
16:26
На кого КНДР сбросит ядерную бомбу
16:13
Придумана жвачка для диагностики рака
16:13
В московском метро появились поезда со сквозным проходом
16:06
Российская актриса перестала ходить после аварии
16:03
Киркоров купил спецвагон с позолоченными ручками
15:57
Самые "бедные" российские министры
15:52
При столкновении иномарки и автобуса пострадал человек
15:37
Налоговая посчитала деньги Медведева
15:36
Навка зарабатывает в десять раз больше Пескова
15:33
На МКАД перевернулся грузовик с пивом (видео)
15:30
Госдума облегчит жизнь малому бизнесу
15:26
Киев в бешенстве от действий Москвы
15:25
Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
15:18
В московском метро у пассажира взорвался телефон
15:15
Алла Пугачева пугает своим видом
15:12
Кремль раскрыл доходы Путина
15:09
Наташу Королеву поздравляют с беременностью
14:54
Полицейские взяли телеведущего Лобкова за пенис
14:49
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
14:37
Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
14:25
Студент задушил преподавательницу после ночи любви
14:18
Эрнст назвал представителя России на следующем "Евровидении"
13:54
Путин перехитрил Лукашенко в газовом споре
13:52
Как выбрать кулич к Пасхе
13:20
Дочь Кадырова рассказала о "тайном" замужестве
13:19
Как Путин встретит Пасху
13:16
Врачи пропустили остановку сердца Боярского
13:03
Песков накинулся на немощных организаторов "Евровидения"
12:57
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
12:56
Права волонтеров закрепят законодательно
12:55
Детей запретят называть словом из трех букв
12:52
Под Омском поезд протаранил школьный автобус
12:37
82-летний актер стал звездой порно благодаря яйцам
12:26
В Москве взорвалась экспериментальная ракета
12:15
Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову
11:58
Совет заболеть раком для похудения вызвал скандал
11:55
Страстную речь россиянина в ООН объяснили борьбой с зомби
11:51
За неуважение к скорым лишат прав на год
11:45
Почему упало доверие к решениям ЕСПЧ
11:35
В московском метро девушка искусала подростка
11:19
Известная ведущая испугалась возмездия и сделала заявление
11:10
Россиян предупредили о зараженных геях в Европе
11:09
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
11:01
В Москве найден мертвым известный спортсмен
10:54
Сотрудницу "Почты России" поймали на крупной афере
10:50
Путин встретится с Меркель на курорте
10:34
Российскую актрису госпитализировали после наезда авто
10:29
Из храма в центре Москвы украли икону XIX века
10:27
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
10:20
Открытие супермаркета в Ельцин Центре порадовало Михалкова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появление Благодатного огня объяснили научно
Эрнст отказался показывать "Евровидение"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка
Кремль раскрыл доходы Путина
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Шоу-бизнес

Трагическая судьба актера Василия Степанова

Василий Степанов. Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official
На фоне грустных новостей о состоянии Василия Степанова Dni.ru решили вспомнить события, случившиеся за последние годы в жизни артиста. После оглушительного успеха в фильме "Обитаемый остров" его постигло забвение, бросила любимая женщина, да и родственники оставили без поддержки.

Продолжение: Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
прочитано 22147 раз

Главная роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", снятого по книге братьев Стругацких, вознесла молодого актера Василия Степанова на вершину киноолимпа. Дополнительную популярность артисту принесла его яркая внешность – девчонки были от Василия просто без ума. Казалось бы, Степанову грозила головокружительная карьера, в которой одна звездная роль сменялась бы другой.

ПО ТЕМЕ

У актера Степанова диагностировали шизофрению

Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове

Актер Степанов получил тяжелые травмы после падения с 5 этажа

 Василий Сергеевич Степанов

Василий Сергеевич Степанов актер

Но не сложилось. После съемок у Бондарчука Степанов ни разу не отметился в кино, хотя он участвовал в разных телепроектах и даже побывал ведущим. Несмотря на то что его имя было у всех на слуху, вытащить новый счастливый билет Василий так и не смог. Он долго ходил на пробы, однако все время слышал отказы. "Я был на куче кастингов, но меня никуда не берут. Я вел переговоры с продюсерами, но в итоге все затихло. Мне предложили сняться в клипе в Германии, но, к сожалению, у меня не было заграничного паспорта, а связей, чтобы за три дня его получить, у меня нет”, – рассказывал журналистам Василий.

Степанов признался, что готов был браться за любую работу. Якобы он работал грузчиком, ночным мойщиком автобусов, пытался устроиться в полицию, сколотить карьеру модели. Все без толку. Вскоре Степанова постигло новое несчастье: от него ушла невеста Дарья Егорова. Кстати, в разговоре с журналистами она утверждала, будто врачи поставили неудачливому актеру диагноз "маниакальная депрессия".

Егорова утверждала, что Степанову, вопреки официальной версии, поступало много предложений о съемках, однако он сам отказался. "Он просто больше не хочет сниматься. Он просто разочаровался в кино. Это очень сложный вопрос, понимаете, когда у человека психологический сдвиг, его поведение очень сложно объяснить. У него реальность путается с прошлым, с будущим, с событиями, которые он пережил. Он сам не знает, чего он хочет", – заявила Егорова. Дарья прямо сказала, что рассталась с ним потому, что у него "нет воли", а"тащить все на себе, строя с ним семейные отношения, для меня было бы очень тяжело".

В августе 2015 года Василия Степанова срочно госпитализировали. У артиста оторвался тромб в левой ноге. В отделении реанимации врачи "ловили" тромб: это необходимо было сделать как можно быстрее, чтобы он не пошел в сердце. Если бы актера вовремя не доставили в больницу, проблема с сосудами могла привести к летальному исходу. К счастью, Василия спасли.

Это событие вернуло к актеру внимание прессы. Журналисты даже наведались к Степанову домой, к тому же был повод – день рождения. Однако то, что они увидели, их просто обескуражило. Когда в дверь квартиры актера позвонили, отец Василия с возмущением крикнул в его адрес: "Сам открой, ****!" А когда дверь открылась и на пороге появился именинник, было очевидно, что ни о каком празднике и речи не идет. Круглую дату Степанов отмечал в грязной футболке. Как предположили журналисты, ни родители ни его младший брат Максим не нашли возможности устроить для юбиляра праздника, что заставляет сделать выводы о том, какие отношения царили в семействе.

К концу 2016 года в покрытой мраком и пылью кинокарьере Степанова забрезжил просвет. На своей страничке в социальной сети Instagram артист опубликовал фотографии со съемок исторического фильма. Многочисленные поклонницы немедленно осыпали поздравлениями Василия. А журналисты сделали вывод, что актер наконец вышел из забвения. Степанов даже сменил имидж, посетив салон известного стилиста Александра Тодчука.

Но не тут-то было. В январе в СМИ появилась информация о том, что Василий Степанов сломал позвоночник, поскользнувшись на льду. Врачи даже не давали никаких прогнозов относительно того, сможет ли ходить актер. Целый месяц Степанов был прикован к больничной койке. Тем не менее, Василий смог встать на ноги и даже выписался из больницы.

И вот опять несчастье. На днях Василий Степанов выпал из окна. Актер снова оказался в клинике, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

В пользу того, что в жизни актера разыгралась настоящая драма, свидетельствуют последние события. Накануне вечером, 12 апреля, пожаловавшемуся на боли в груди Степанову вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали странное поведение артиста. Тогда вызвали специальную бригаду. В итоге, звезду фильма "Обитаемый остров" госпитализировали в психиатрическую больницу имени Алексеева. В клинике артисту поставили диагноз "шизофрения".

Позднее выяснилось, что Василий уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью летом 2016 года. Тогда родным удалось спасти актера. Кроме того, выяснилось, что вскоре после съемок первой части "Обитаемого острова" Степанов лечился в клинике неврозов.

А по последним данным СМИ оказалось, что сломал Василий позвоночник зимой не просто так. Якобы он не поскользнулся, а выпал из окна четвертого этажа своего дома и приземлился на козырек. Однако родственники предпочли скрыть этот факт.

Автор: Ната Лео13 апреля 2017, 12:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

567

комментарии

Политика

Лавров усомнился в адекватности Киева
Горбачев: Холодная война близко
Чем полезен обновленный порядок принятия законов
Сколько зарабатывают российские депутаты

Шоу-бизнес

Врачи поставили страшный диагноз Николаю Баскову
Киркоров показал гастрольную жену
В Киеве нашли утешение после бойкота "Евровидения"
Бондарчук поможет покалеченному Степанову

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Виктор Сухоруков снялся обнаженным
Как женщины-режиссеры покоряют мир
Музей дал расцарапать Lamborghini за $170 тысяч
Самые долгожданные фильмы апреля
Шоу-бизнес

Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову

Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту
Шоу-бизнес

Наташу Королеву поздравляют с беременностью

Певица сообщила, что она находится в ожидании чуда
Шоу-бизнес

Звезд лишили вечеринки в честь "Евровидения"

Мероприятие было отменено
Общество

Появление Благодатного огня объяснили научно

Свидетели пролили свет на главное чудо Пасхальной недели

Гороскоп

"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Названа причина неудач Василия Степанова
Андрей Чернышев станет отцом двоих детей

Фоторепортажи

Пугачева хорошеет с каждым годом
За что любят дочь Кадырова
Изуродованная стюардесса с грудью 18 размера шокировала мир
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

Спорт

Шарапова пожаловалась на травлю
Роналду заставил незнакомку молчать после изнасилования
Липницкая избегает контуженного в Чечне отца
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)

Регионы

Ростовский диакон устроил стриптиз-шоу в ночном клубе
Россиянка сдала ГИБДД пьяного изменщика-мужа
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru