Бондарчук поможет покалеченному Степанову

Российский режиссер Федор Бондарчук пообещал оказать поддержку актеру Василию Степанову, получившему тяжелые травмы в результате падения из окна. Деятель искусства сделает все возможное, чтобы помочь артисту встать на ноги.

Усердия фанатов актера Степанова не прошли даром: они привлекли внимание Бондарчука к тяжелой жизненной ситуации, в которой оказался артист. Режиссер высказался по этому поводу на просторах социальной сети Instagram.

"Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию", – написал он. Поклонники творчества актера положительно восприняли это обращение: отметку "Мне нравится" под ним поставили более тысячи человек.

Напомним, ранее фанаты Степанова создали в Сети петицию с призывом помочь актеру подняться на ноги. "У парня тяжелейшая депрессия, ему требуется серьезное лечение, физическое и психологическое. Мы просим Вас от всей души, помогите ему", – обратились создатели документа к Бондарчуку.

Публикация от Art Pictures Studio&Vision (@artpictures.ru) Апр 14 2017 в 12:09 PDT

Судя по всему, поклонники попросили помощи у Бондарчука потом, что Степанов прославился благодаря роли в его фильме – он сыграл главного героя картины "Обитаемый остров". "Вы одарили его славой, пожалуйста не дайте ему погибнуть под ее гнетом", – гласит текст петиции.

Напомним, ранее оказать помощь Степанову решила певица Настя Кудри. Как писали Dni.Ru, она предложила ему главную роль в собственном клипе.

Публикация от ПЯТНИЦА!NEWS�� (@fridaynews_official) Апр 13 2017 в 7:54 PDT

Актер Василий Степанов выпал из окна 10 апреля. Он получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Позже выяснилось, что артист на протяжении нескольких лет находится в тяжелой депрессии и нуждается в постоянной психологической помощи.