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Упавший из окна Степанов травмировал бывшую невесту

Василий Степанов. Фото: instagram.com/vasiliystepanov_official
Дарья Егорова подавлена случившимся. Она уверяет, что ей тяжело говорить.

Продолжение: Названа причина неудач Василия Степанова
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Трагедия, произошедшая с актером Василием Степановым, шокировала его коллег и друзей. Корреспонденту Dni.Ru удалось дозвониться до бывшей невесты звезды фильма "Обитаемый остров" Дарьи Егоровой и узнать, что она думает о происшествии. "Мне тяжело сейчас об этом говорить, трудно комментировать…", – ответила Дарья подавленным голосом.

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Очевидно, что эта попытка суицида пусть даже и бывшего, но возлюбленного, в моральном плане травмировала девушку. Тем более, она, как говорят, уже переживала нелегкие времена, связанные со Степановым.

Василий и Дарья Егорова встречались без малого четыре года. Они познакомились в актерском училище, где и завязался их роман. Дарья прошла с Василием через огонь, воду и медные трубы в отношениях. После премьеры "Обитаемого острова" фанатки не давали прохода красавчику-актеру. А Егорова неоднократно получала в свой адрес письма с угрозами.

Как писали ранее Dni.Ru, актриса комментировала состояние Степанова незадолго до его очередной попытки суицида: "Я видела его последний раз месяц назад, когда он лежал в больнице со сломанным позвоночником. И он был в прекрасном настроении. Он даже не лежал, а спокойно сидел. При таких травмах невозможно сидеть. Поэтому я уже во все это не верю. Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание". 

Автор: Иван Губкин13 апреля 2017, 17:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова

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