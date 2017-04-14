Дочь миллионера сделала предложение покалеченному Степанову

Певица Настя Кудри решила помочь отчаявшемуся артисту Василию Степанову. Исполнительница сделала предложение покалеченному актеру.

После того, как актер Василий Степанов совершил краткосрочный вояж с пятого (по другим данным, с третьего) этажа своего дома, получил множественные переломы и ушибы. а затем оказался в психиатрической клинике, коллеги выразили артисту слова поддержки в социальных сетях, а кто-то и вовсе устроил буквально представление возле его дома.

А вот 20-летняя дочь миллионера Игоря Кудряшкина певица Настя Кудри решила не ограничиваться словами, а действовать. Певица предложила Василию Степанову главную роль в своем клипе. Через несколько месяцев стартуют съемки ролика Насти Кудри на песню "Нарисовали". Звезде "Обитаемого острова" обещают гонорар в размере 100 тысяч рублей за одну рабочую смену, передает Life.ru.

"Многие подумают, что это пиар, но мне все равно. Я не знала, что с Васей происходят такие трагедии регулярно. Мы с ним лично не знакомы, и знаю я его, как и большинство по роли в фильме Федора Бондарчука. Мне в клип нужен лирический герой, и по фактуре и типажу Вася отлично подходит. Таким образом я помогу не только ему, но и себе. Жду его скорейшего выздоровления, чтобы обсудить сотрудничество, надеюсь, он не откажет", – рассказала Настя Кудри.

Публикация от Настя Кудри (@nastyakudry) Апр 8 2017 в 8:54 PDT

Напомним, утром 10 апреля Василий Степанов выпал из окна. Актер был доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. Свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам.

Впоследствии репортеры выяснили, что последние семь лет Василий Степанов стоит на учете в столичной медицинской клинике. Проблемы со здоровьем у Василия обнаружились еще во времена его учебы в вузе, вследствие чего артист стал застенчивым и даже замкнутым.