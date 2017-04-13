Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова

Юрий Цурило считает, что вопрос о невостребованности молодого актера надо адресовать режиссерам. Ведь талантливый парень после яркого дебюта был вынужден, как говорят, работать грузчиком.

Новость о том, что актер Василий Степанов выбросился с балкона пятого этажа, шокировала не только поклонников, но и коллег артиста. Dni.Ru дозвонились до Юрия Цурило. В 2008 году он вместе со Степановым (роль Максима Каммерера) играл в нашумевшем фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров" Генерала.

"Мы не были коротко знакомы с Василием, лишь пару раз пересекались на съемочной площадке, – рассказал Юрий Алексеевич. – Я слышал о трагедии, которая произошла вчера вечером. Но не знаю, что к ней привело".

Прокомментировал он и предположение, что молодой актер пошел на отчаянный шаг из-за нереализованности. Говорили, что после съемок у Бондарчука Степанов ни разу не отметился в кино и брался за любое дело – работал грузчиком, ночным мойщиком автобусов, пытался устроиться в полицию, сделать карьеру модели. "Это вопрос к режиссерам, которые не снимали талантливого парня", – мудро заметил Цурило.

Интересно, что в послужном списке Степанова была роль в антрепризном спектакле "Вероника решает умереть", который шел на сцене Театра Вахтангова. И эта работа оказалась пророческой. Ведь теперь, после пребывания в психиатрической клинике, Степанова автоматически поставят на учет в психоневрологическом диспансере. И это будет уже не сценическая, а жизненная драма.