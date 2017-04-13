Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове

Журналисты поговорили с близкими актера Василия Степанова, который покалечился в результате падения с высоты. Брат заявил, что артист является абсолютно нормальным человеком, а вот его бывшая девушка придерживается другой точки зрения.

Журналисты побывали в гостях у актера Василия Степанова, который, несмотря на многочисленные переломы в результате падения, по разным данным, то ли с третьего, то ли с пятого этажа, отказался от госпитализации и теперь восстанавливается дома. В квартире помимо звезды фильма "Обитаемый остров" находился его брат Максим, который, в основном, и общался с представителями СМИ. По словам родственника, происшедшее вовсе не пиар, но при этом его брат является абсолютно нормальным, здоровым человеком. Сам Василий, лежащий в кровати, слабым голосом поддакивал Максиму.

Брат артиста уверил репортеров, что это не была попытка самоубийства, ведь на апрель и май у Степанова намечена работа – досъемка в фильме "Таксисты" и съемки в проекте Натальи Веревкиной, где он утвержден на главную роль. "Чтобы стали появляться предложения о съемках в кино, мне пришлось ждать семь лет", – цитирует загипсованного Степанова Life.ru. Василий выразил сожаление, что из-за происшедшего прервалась его подготовка к ролям.

Репортеры побеседовали и с бывшей возлюбленной Степанова Дарьей Егоровой. Она весьма жестко высказалась в адрес экс-любовника. "Я видела его последний раз месяц назад, когда он лежал в больнице со сломанным позвоночником. И он был в прекрасном настроении. Он даже не лежал, а спокойно сидел. При таких травмах невозможно сидеть. Поэтому я уже во все это не верю. Это придумывает его мать, чтобы на них снова обратили внимание", – заявила девушка.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Окт 20 2016 в 5:01 PDT

Тем не менее, она высказала намерение связаться со Степановым, чтобы прояснить детали случившегося. "Я сейчас узнаю, действительно ли он выбросился из окна, но я сомневаюсь. Если это правда, то он сделал это от слабости. Если человек совершает такой грех, значит, он слабый и не хочет бороться", – сказала Егорова.

Напомним, Василий Степанов выпал из окна утром 11 апреля, однако лишь спустя сутки журналисты узнали о происшедшем. Актер доставлен в больницу, где ему диагностировали множественные переломы, в том числе перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы.

Очевидцы рассказали, что актер выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Также свидетели уверяли, что Степанова никто не толкал, он упал сам. Известно, что артист проживает в пятиэтажке вместе с родителями. До инцидента он проводил мать на вокзал (она уехала в другой город) и остался в квартире один.

В экстренных службах Москвы заявили, будто это несчастный случай. "Актер не смог удержать равновесие, когда сидел на подоконнике в своей квартире на пятом этаже. Так что, скорее всего, произошедшее является несчастным случаем", – приводит слова источника агентство городских новостей "Москва".