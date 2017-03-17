Филипп Киркоров объявил об уходе из шоу-бизнеса

Накануне юбилея Филипп Киркоров сделал заявление. Поп-король объявил о своем уходе из большого шоу-бизнеса.

На одном из недавних светских мероприятий Филипп Киркоров порядком удивил представителей СМИ. Популярный исполнитель сообщил о том, что принял важное решение. "Из большого шоу-бизнеса в плане громких презентаций и всего прочего я ухожу", – цитирует заявление поп-короля Russian Showbiz.

Однако не успели журналисты впасть в шок, как Киркоров спохватился и решил уточнить, что он имел в виду под своим громким заявлением. "Я не сказал, что покидаю шоу-бизнес. Я ухожу от всей этой суеты. Мне гораздо интереснее делать проекты", – объяснил Филипп.

Между тем всего полтора месяца остается до празднования юбилея поп-короля – в апреле Киркорову исполнится 50 лет. Десять концертов в Кремлевском дворце завершатся грандиозным банкетом. Певец признался, что ожидает не менее тысячи гостей.

"Юбилей – мероприятие затратное, – сообщил Филипп корреспонденту Dni.ru. – Я вбухал туда столько денег! Ведь шоу "Я" будет обновленным, да и банкет в самом центре Москвы – удовольствие недешевое. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы люди хорошо поели и послушали музыку – я даже группу ABBA пригласил спеть там. Мне надо все это так сделать, чтобы люди отдохнули, кайфанули – сначала два часа на моем концерте, потом на банкете. На празднике будет много сюрпризов. Например, Люба Успенская споет гостям сет из моих любимых песен".

Для журналистов загадка: позвал ли на праздник Филипп Киркоров рэпера Тимати. Несколько лет назад между ними разразилась "война", а затем последовало перемирие. Однако мир между артистами, похоже, так и не наступил. На недавней тусовке Киркоров и Тимати не только решили не пожимать друг другу руки, но даже не пересекались взглядами. Когда артисты в какой-то момент оказались рядом, Филипп сделал вид, что рассматривает что-то впереди, а Тимати быстро прошел в конец зала.