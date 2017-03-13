Киркоров назвал Самойлову девочкой из глубинки

Общественность отреагировала на неожиданное решение "Первого канала" отправить на "Евровидение" девушку на инвалидном кресле Юлию Самойлову. Так, Филипп Киркоров, назвав представительницу России "девочкой из глубинки", заявил, что она всего добилась сама.

Накануне, 12 марта. поздним вечером, стало известно, что на "Евровидении-2017", которое пройдет на Украине, нашу страну представит 27-летняя Юлия Самойлова. Певица исполнит проникновенную композицию Flame Is Burning. Отличительной чертой девушки является не только ее красивый голос, но и то обстоятельство, что она передвигается в инвалидной коляске.

Общественность живо отреагировала на такое неожиданное решение "Первого канала". Одним из первых оказался поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров. "Для меня не стало неожиданностью, когда я услышал имя Юли Самойловой, которая выбрана представлять РФ на "Евровидении – 2017"... Эта девочка из глубинки, прикованная к инвалидному креслу, всего добилась сама, своим талантом", – цитирует Филиппа Киркорова "Московский комсомолец".

Не осталась в стороне и певица Наташа Королева. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию Юлии и написала ей такие напутственные слова: "Этой девочке будет ох как не просто!!! Юля УДАЧИ!!!!!"

Высказался о поездке Самойловой на "Евровидение" и звезда шоу "Минута славы" Евгений Смирнов. Мужчина отметился на проекте скандалом, когда он, инвалид без одной ноги, станцевал с партнершей Аленой Щеневой. После чего член жюри Владимир Познер оценил его выступление как "запрещенный прием", а Рената Литвинова назвала Смирнова "ампутантом" и посоветовала пристегнуть вторую ногу.

"Я, конечно же рад, что Юлия поедет. Я пожелаю ей удачи, молодец, будем болеть. Надеюсь, к ней будет справедливое отношение, потому что в европейских странах совсем другое отношение к инвалидам", – цитирует Смирнова ТАСС. Евгений заявил, что доступная среда начинается с мнения о человеке, то есть с головы.

"Человек попал в беду, его поддержали, и он начинает дальше двигаться, дальше продолжает жить так же, как все. В России такого нет, хотя меня многие поддержали после эфира, это хороший показатель", – отметил Евгений. По мнению Смирнова, решение "Первого канала" отправить на конкурс девушку-инвалида может быть попыткой сгладить ситуацию, которая возникла после эфира "Минуты славы".

Он объяснил: "Может это ход какой-то, потому что это очевидно: увидели как отреагировал народ, узнали общественное мнение, что это неправильно, такого отношения к людям с инвалидностью не должно быть", – сказал Смирнов.

К слову, сам Владимир Познер предпочел воздержаться от комментариев относительно того, что Россию на "Евровидении" представит девушка с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова.