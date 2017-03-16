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Шоу-бизнес

Почему 49-летний Киркоров одевается как подросток

Филипп Киркоров. Фото: GLOBAL LOOK press\Anatoly Lomokhov
Певец уверяет, что обитает в гардеробе. И вещи постепенно выживают его из квартиры.
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На презентацию клипа 19-летнего певца ЮрКисса Филипп Киркоров пришел в джинсах и кожаной куртке. 49-летний артист выглядел очень органично. "Я всегда одеваюсь в соответствии с мероприятием, на которое собираюсь, – пояснил поп-король Dni.Ru. – Мог бы прийти в бабочке и костюме, но посчитал, что джинсы и кожанка будут более уместными. Я много общаюсь с молодыми артистами, поэтому и сам стараюсь не стареть и хорошо выглядеть".

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов Dni.Ru

Филипп Киркоров часто сетует: мол, за годы работы на сцене у него скопилось так много вещей известных марок, что квартира превратилась в склад. При этом некоторые вещи он надевал всего пару раз, иные и вовсе лежат с бирками, хотя певец часто приобретает одежду прямо с подиума. Сам же артист, чтобы не жить в превращенной в костюмерную квартире, был вынужден купить другую – побольше, в Филипповском, что символично, переулке. Но и там уже тесно поп-королю! "Я умоляю друзей: на предстоящее 50-летие, которое буду праздновать в Кремле, не дарить мне одежду и обувь, поскольку и так живу в гардеробной", – уверил артист.

Интересно, что от склада вещей Филипп все-таки попытался однажды избавиться – шесть лет назад он открыл магазин, где торговал одеждой российских знаменитостей – Кристины Орбакайте, Валерия Леонтьева и других коллег. Каждая вещь в этом элитном секонд-хенде имела сертификат подлинности с автографом артиста, которому ранее принадлежала. 

Автор: Феликс Грозданов16 марта 2017, 14:27
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