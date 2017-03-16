Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах

Празднование 50-летия влетит поп-королю в копеечку. Тем более что развлекать гостей будут участники легендарной группы ABBA.

Всего полтора месяца остается до празднования юбилея Филиппа Киркорова. Десять концертов в Кремлевском дворце завершатся грандиозным банкетом там же. Певец признался, что ожидает не менее тысячи гостей. И все они думают, что подарить человеку, у которого все есть.

"Сейчас меня все спрашивают, есть ли у меня подарочный лист. Это такой тренд, – улыбнулся Киркоров. – Да, это просто, удобно, облегчает приглашенному на торжество задачу по выбору подарка. Но мне так неудобно! Тем более у меня много чего есть. Для меня самое важное, чтобы пришли все гости, которых я позвал, – друзья, коллеги. И тут возникает проблема. Я совместил место проведения концерта с местом проведения банкета, и пронести подарки – картины да сервизы – будет достаточно сложно. Может быть, кто-то подарит машину, а может, самолет. Ма-а-а-ленький самолетик – это моя мечта! Прошу только не дарить мне одежду и обувь – я и так живу в гардеробе".

"Юбилей – мероприятие затратное, – сообщил Филипп корреспонденту Dni.ru. – Я вбухал туда столько денег! Ведь шоу "Я" будет обновленным, да и банкет в самом центре Москвы – удовольствие недешевое. Хочется, чтобы столы ломились, чтобы люди хорошо поели и послушали музыку – я даже группу ABBA пригласил спеть там. Мне надо все это так сделать, чтобы люди отдохнули, кайфанули – сначала два часа на моем концерте, потом на банкете. На празднике будет много сюрпризов. Например, Люба Успенская споет гостям сет из моих любимых песен".

