Калашникова потребовала наказать Шурыгину

Телеведущая и модель считает воспитание дважды изнасилованной девушки из Ульяновска отвратительным. И возмущена ее всероссийской славой.

Анна Калашникова шокирована тем вниманием, которое сегодня пресса и простые люди уделяют истории с несовершеннолетней Дианой Шурыгиной. "Диана – отвратительный пример для молодежи. Непонятно как это будут воспринимать подростки и наши дети, если такие ситуации не только считаются нормальными, но еще и ставят ее на пьедестал, будто бы она совершила какое-то важное дело или поступок", – возмутилась Анна в интервью Dni.Ru.

"Считаю, что наше правосудие не туда смотрит! – продолжает Анна. – Пора ввести меру наказания и для другой стороны. Почему в этой ситуации обвиняют только парня? Должны нести наказание и родители Дианы, но никак не получать вдруг всероссийскую славу, построенную на непонятно чем. Здесь не только ее надо обвинять, а родителей, которые не туда смотрели! Как может девочка в 16 лет гулять непонятно где? Я в эти годы получала золотую медаль и думала о поступлении, но никак не гуляла с непонятными людьми. Отвратительное воспитание! Родители должны были объяснить, к чему такие ситуации приводят и никуда не отпускать ребенка".

История с изнасилованием Шурыгиной вызвала небывалый общественный резонанс. Дважды изнасилованной девушке было посвящено пять эфиров в прайм-тайм на "Первом канале". А количество соответствующих поисковых запросов в системе "Яндекс" превысило аналогичный показатель для президента России Владимира Путина.

Как писали ранее Dni.Ru, сейчас семья Шуригиной живет в отеле за счет "Первого канала" и решает, как им быть дальше. Их никуда особо не выпускают, только на экскурсию по Москве свозили. Когда Шурыгины пытались выйти в магазин всей семьей на них накинулась толпа. Люди просили дать автограф и сделать селфи. "Вообще пройти невозможно было. Когда по одному в магазин идут, то еще спокойно. А если вчетвером, то без вариантов. От поклонников отбоя нет. Даже с Лешей – папой Дианы фотографируются", – рассказала тетя изнасилованной девушки Ирина Леванова.