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Шоу-бизнес

Шокирующие откровения отца Шурыгиной

Диана Шурыгина с отцом (слева). Кадр программы "Пусть говорят"
Отец Дианы Шурыгиной Алексей представил свою версию тех событий, при которых была якобы изнасилована его наследница. Мужчина не стал скрывать, что дочь была сильно пьяна, и признался, что запросил миллион рублей у родных предполагаемого насильника девушки.

Продолжение: Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
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Алексей Шурыгин припомнил тот вечер, когда его дочь Диана сообщила об изнасиловании. "Я начал звонить Диане с восьми вечера – ты где? Давай домой! Она – я на дне рождения у одного парня, скоро приеду. Потом мать звонила несколько раз, Диана трубку не брала. Около десяти вечера звонок – мама, меня изнасиловали, заберите меня отсюда. Мы рванули в этот коттедж", – начал свой рассказ Шурыгин.

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Сюжеты Изнасилование Дианы Шурыгиной

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Студентка, начинающий блогер

В дом зашла мать Дианы Наталья. Увидев дочь, которая, по словам Шурыгиной, еле сдерживала слезы, та сказала ей собираться домой. "Я к ней – пойдем, та в ответ – надо Дашу забрать. Даша – соседка, которая пригласила Дианку на эту вечеринку. Я кричу на весь дом – Даша, поехали домой! Мне навстречу выплывают две девицы с совершенно стеклянным взглядом. Под наркотой, похоже. Даша уезжать не согласилась, мы с Дианкой вышли", – поведала Наталья.

Далее слово взял Алексей. Он сообщил, что они поехали в полицию. Однако правоохранительные органы, как отметил Шурыгин, к ним прислушались не сразу. "Дианка была сильно пьяна, говорила невнятно, офицер сомневался в ее показаниях. Мы стояли на своем. Он упирался. Я пригрозил, что мы сейчас поедем в прокуратуру. Тогда он взял заявление, вызвал скорую, и мы поехали на медосвидетельствование", – цитирует Алексея Шурыгина сайт "Комсомольская правда".

Один из обвиняемых в насилии (мало кто помнит, что их было двое, но один – Александр Рухлин – прошел в деле как свидетель, потому что, как выразился Шурыгин, "он начал, но Диана сказала ему "не надо", он послушался и слез". – Прим.ред.) Сергей Семенов плакал на суде и на следствии, отметил Шурыгин. Более того, якобы Семенов даже встал на колени перед ним и Дианой.

По словам Алексея, родственники Семенова предлагали его семье деньги. Вначале речь шла о 200 тысячах рублей, однако Шурыгины отказались. Однако мать Семенова якобы слишком часто звонила и "уговаривала, упрашивала". "Тогда я решил, что надо назвать неподъемную для нее сумму", – заключил Шурыгин.

Алексей сообщил, что лишь тогда он узнал, что за семья у Сергея Семенова. "Она – учительница в деревенской школе, отец – инвалид, сам Сергей студент. Мы встретились, и я сказал – давайте миллион. После этого она перестала звонить", – рассказал Шурыгин. По словам мужчины, он сразу сообщил об этом следователю. Далее якобы мать Семенова заявила, что Шурыгин просил с нее деньги. Следователь подшил к делу эти показания. Стороны хотели договориться о внесудебной компенсации морального ущерба, но не договорились.

Шурыгин отметил интересную деталь: на суде Сергея Семенова поддерживал только адвокат. Ни матери, ни сестры не было. "Объявили приговор, Сергей заплакал. Конвой попросил его снять ремень. Его адвокат взял этот ремень и вдруг "пошутил" – теперь мне на память от Семенова ремень достанется", – завершил рассказ Алексей Шурыгин.

Автор: Наталья Аряева10 марта 2017, 15:23
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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