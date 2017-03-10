Шокирующие откровения отца Шурыгиной

Отец Дианы Шурыгиной Алексей представил свою версию тех событий, при которых была якобы изнасилована его наследница. Мужчина не стал скрывать, что дочь была сильно пьяна, и признался, что запросил миллион рублей у родных предполагаемого насильника девушки.

Алексей Шурыгин припомнил тот вечер, когда его дочь Диана сообщила об изнасиловании. "Я начал звонить Диане с восьми вечера – ты где? Давай домой! Она – я на дне рождения у одного парня, скоро приеду. Потом мать звонила несколько раз, Диана трубку не брала. Около десяти вечера звонок – мама, меня изнасиловали, заберите меня отсюда. Мы рванули в этот коттедж", – начал свой рассказ Шурыгин.

В дом зашла мать Дианы Наталья. Увидев дочь, которая, по словам Шурыгиной, еле сдерживала слезы, та сказала ей собираться домой. "Я к ней – пойдем, та в ответ – надо Дашу забрать. Даша – соседка, которая пригласила Дианку на эту вечеринку. Я кричу на весь дом – Даша, поехали домой! Мне навстречу выплывают две девицы с совершенно стеклянным взглядом. Под наркотой, похоже. Даша уезжать не согласилась, мы с Дианкой вышли", – поведала Наталья.

Далее слово взял Алексей. Он сообщил, что они поехали в полицию. Однако правоохранительные органы, как отметил Шурыгин, к ним прислушались не сразу. "Дианка была сильно пьяна, говорила невнятно, офицер сомневался в ее показаниях. Мы стояли на своем. Он упирался. Я пригрозил, что мы сейчас поедем в прокуратуру. Тогда он взял заявление, вызвал скорую, и мы поехали на медосвидетельствование", – цитирует Алексея Шурыгина сайт "Комсомольская правда".

Один из обвиняемых в насилии (мало кто помнит, что их было двое, но один – Александр Рухлин – прошел в деле как свидетель, потому что, как выразился Шурыгин, "он начал, но Диана сказала ему "не надо", он послушался и слез". – Прим.ред.) Сергей Семенов плакал на суде и на следствии, отметил Шурыгин. Более того, якобы Семенов даже встал на колени перед ним и Дианой.

По словам Алексея, родственники Семенова предлагали его семье деньги. Вначале речь шла о 200 тысячах рублей, однако Шурыгины отказались. Однако мать Семенова якобы слишком часто звонила и "уговаривала, упрашивала". "Тогда я решил, что надо назвать неподъемную для нее сумму", – заключил Шурыгин.

Алексей сообщил, что лишь тогда он узнал, что за семья у Сергея Семенова. "Она – учительница в деревенской школе, отец – инвалид, сам Сергей студент. Мы встретились, и я сказал – давайте миллион. После этого она перестала звонить", – рассказал Шурыгин. По словам мужчины, он сразу сообщил об этом следователю. Далее якобы мать Семенова заявила, что Шурыгин просил с нее деньги. Следователь подшил к делу эти показания. Стороны хотели договориться о внесудебной компенсации морального ущерба, но не договорились.

Шурыгин отметил интересную деталь: на суде Сергея Семенова поддерживал только адвокат. Ни матери, ни сестры не было. "Объявили приговор, Сергей заплакал. Конвой попросил его снять ремень. Его адвокат взял этот ремень и вдруг "пошутил" – теперь мне на память от Семенова ремень достанется", – завершил рассказ Алексей Шурыгин.