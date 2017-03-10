Шурыгина сняла стресс шопингом в Москве

Сорвав передачу на радио "Комсомольская правда", скандально известная Диана Шурыгина отправилась в один из торговых центров Москвы. Она с удовольствием гуляла по магазинам и делала селфи с прохожими.

Очевидцы засняли, как 17-летняя Диана Шурыгина приехала в один из столичных торговых центров. Девушка покурила в компании отца и стала позировать узнавшим ее прохожим, передает Life.ru. Затем она прошлась по магазинам одежды, вероятно, решив снять стресс после инцидента на радио "Комсомольская правда".

Напомним, что 9 марта Шурыгина должна была выступить в прямом эфире. Однако в студии она внезапно разрыдалась и отказалась участвовать в передаче. Причины такого поведения остались неизвестными.

Жительница Ульяновска Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря телешоу "Пусть говорят". Там девушка заявила, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.



Однако гости студии и зрители посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. По их словам, чересчур раскованная Шурыгина совсем не похожа на жертву. После первого выпуска, посвященного этой истории, прошло больше месяца, и за это время неоднозначная героиня стала очень популярна.