Шурыгина сняла стресс шопингом в Москве
Очевидцы засняли, как 17-летняя Диана Шурыгина приехала в один из столичных торговых центров. Девушка покурила в компании отца и стала позировать узнавшим ее прохожим, передает Life.ru. Затем она прошлась по магазинам одежды, вероятно, решив снять стресс после инцидента на радио "Комсомольская правда".
Напомним, что 9 марта Шурыгина должна была выступить в прямом эфире. Однако в студии она внезапно разрыдалась и отказалась участвовать в передаче. Причины такого поведения остались неизвестными.
Жительница Ульяновска Диана Шурыгина стала известна всей стране благодаря телешоу "Пусть говорят". Там девушка заявила, что год назад ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов.
Однако гости студии и зрители посчитали, что она намеренно посадила парня в тюрьму. По их словам, чересчур раскованная Шурыгина совсем не похожа на жертву. После первого выпуска, посвященного этой истории, прошло больше месяца, и за это время неоднозначная героиня стала очень популярна.
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