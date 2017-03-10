Избитая Гордон взялась за изнасилованную Шурыгину
Ведущая, певица и владелица юридической компании Катя Гордон решила защитить Диану Шурыгину. Он хочет избавить семью изнасилованной девушки от нападок, а саму Диану – от травли.
"Я лично возмущена тем, что насилие оправдывают и общество позволяет себе высказывания в духе "да она его спровоцировала". Это было бы невозможно в Европе! А петиция людей с неправовым сознанием, поднявших хай на изнасилованную девочку, какой бы плохой или хорошей она ни была, – это петиция пошлости и злобы. Мне стыдно за подписавшихся", – пояснила свои мотивы Гордон.
Она готова оказать психологическую и юридическую поддержку семье Шурыгиных. "Вопросы неподобающего подросткового поведения и насилия лежат в разных областях дискуссии и права вообще. За первое не предполагается уголовная ответственность", – цитирует Катю журнал StarHit.
Несколько лет назад все обсуждали перипетии в жизни самой Гордон. Как сообщала пресса, в сентябре 2011 года Катю избил муж, после чего с ушибами, сотрясением мозга и подозрением на перелом носа ее доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. После выписки Гордон развелась и стала давать интервью, в которых неизменно называла свою семейную жизнь адом.
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