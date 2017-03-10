Шурыгина сцепилась со своей соперницей

17-летняя звезда шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина продолжает привлекать к себе внимание. На сей раз девушка сцепилась с юным блогером Марьяной Ро.

Диана Шурыгина и Марьяна Ро (настоящее имя Марьяна Рожкова) сцепились на просторах Интернета. Виртуальную бойню начала именно Диана. 17-летняя звезда шоу "Пусть говорят", по всей видимости, претендующая на лавры крутого блогера, передразнила в своем видеоролике бывшую возлюбленную Ивангая (Иван Рудский) Марьяну, которая на данном поприще получила признание пару-тройку лет назад.

Ро немедленно отреагировала. Между соперницами развернулась ожесточенная битва. Марьяна запустила прямую трансляцию в популярной социальной сети, и в жесткой форме раскритиковала действия Дианы. За шесть минут Ро несколько раз назвала Шурыгину "тупой мразью" и пригрозила треснуть ей палкой "по харе", компетентно сообщает Life.ru.

Шурыгина не оставила гневные высказывания Ро без внимания. Диана ответила популярной блогерше куда более изящно, избежав матерных высказываний и прочих оскорблений. В своем видео новоиспеченный кумир молодежи обратилась к Рожковой, обратив внимание поклонников на грубое поведение соперницы. Также Диана высказалась об отношениях Марьяны с Ивагаем, заявив, что та "дает за пиар с 14 лет".

Напомним, Диана Шурыгина получила известность после участия в передаче "Пусть говорят". Девушка утверждала, что ее изнасиловали. Предполагаемый преступник – 21-летний Сергей Семенов – получил восемь лет колонии строгого режима. Позже наказание заменили на три года колонии общего режима. Недавно в эфир вышел пятый выпуск ток-шоу, посвященного Шурыгиной.