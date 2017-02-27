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Садальский назвал "Оскар" позорищем

Станислав Садальский. Фото: GLOBAL LOOK press\Дни.Ру
Звездный острослов Станислав Садальский назвал "Оскар" этого года позорищем. Знаменитый актер считает, что эта церемония "сдохла" вслед за "Евровидением".

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Мировая общественность пребывает в шоке из-за финала "Оскара". Статуэтку за лучший фильм дали не тому режиссеру. По словам вручавшего главную награду Уоррена Битти, причиной казуса стала путаница с конвертами с именами лауреатов. По словам актера, на сцене он получил не ту карточку, а потому в качестве победителя назвал фильм "Ла-Ла Ленд" вместо "Лунного света". "Я открыл конверт, а там было написано: "Эмма Стоун, "Ла-Ла Ленд", – пояснил Битти.

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 Битва за "Оскар"

Сюжеты Битва за "Оскар"

Сначала статуэтка по ошибке была отдана режиссеру Дэмиену Шазеллу за фильм "Ла-Ла Ленд", но потом организаторы объявили, что произошла ошибка и на самом деле победил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Это первый в истории "Оскара" случай, когда у режиссера отобрали награду, чтобы отдать ее другому.

Теперь весь мир в соцсетях освистывает организаторов премии за такую досадную и даже непростительную ошибку. Некоторые посчитали, что и остроты в этот раз были на редкость скучные. Многим не понравилось, что ведущий церемонии, комик Джимми Киммел, слишком много шутил о политике.

Среди недовольных из-за казуса с лучшим фильмом оказались и отечественные знаменитости: актер Станислав Садальский, бизнесвумен Тина Канделаки и композитор Игорь Николаев.

"Евровиденье" сдохло... теперь Оскар, – констатировал в Instagram Садальский. – При вручении главного "Оскара" за лучший фильм произошла небывалая, чудовищная накладка. Вручавшему премию Уоррену Битти подложили в конверт бумагу с именем Эммы Стоун, уже получившей "Оскара" за свою роль в "Ла-ла Лэнде", поэтому после некоторых колебаний Битти озвучил это название. Конверты с карточками перепутал, Кремль. Ну и позорище (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Станислав считает, что лауреаты в этом году подкачали. "Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что те, кто выиграл в номинациях никогда раньше бы не получили бы своего Оскара. Даже серый мюзикл "Ля-лЯ-Ля" раньше бы попросту даже в номинацию не попал бы, – уверен артист. – Я уже не говорю про "страдания" чернокожего гея. Голливуд давно уже исчерпал себя, по убогости продукции догнал Мосфильм. Киноиндустрия сама рубит сук, на котором сидит. В кинотеатры ходят все меньше и меньше".

Тина Канделаки тоже высказалась о конфузе с конвертами. "Почему молчит спортивная журналистика? Ошибка на #Оскар. Это конец Оскара? Или кто в этом виноват и что делать?)" – закидала своих подписчиков риторическими вопросами телеведущая.

Певец и композитор Игорь Николаев весьма эмоционально отреагировал на провальный финал церемонии. "ЧТО ЭТО БЫЛО?... Какой фильм выиграл Оскар НА САМОМ ДЕЛЕ? Moonlight или La la land??? Что изначально было в конверте?" – принялся недоумевать усатый исполнитель.

Автор: Иннокентий Звездинский27 февраля 2017, 13:54
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Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

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