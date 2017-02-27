Васильева рассекретила любовь Садальского к Максаковой

Сенсационное признание актрисы о партнере. Такого поворота поклонники не ожидали.

Актер Станислав Садальский то и дело публикует в своем микроблоге снимки с Татьяной Васильевой. С актрисой они не только работают, играя в антрепризных спектаклях, но и приятельствуют. Ходили слухи об их романе, но Васильева вдруг все опровергла.

"Мы просто очень хорошие друзья, – призналась Татьяна Васильева. – Я стараюсь не заводить отношений с партнерами, потому что отношения могут в любой момент могут прекратиться, а это обязательно отразится на сцене. Партнеров я держу на дистанции. Даже если мы перейдем к интиму – если это случится в страшном сне – то не смогу этим заниматься, потому что буду все время смеяться".

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Фев 22 2017 в 6:52 PST

"Что касается чувств Садальского, то они отданы другой женщине. Людмиле Максаковой. Вот там любовь, как мне кажется", – сделала актриса шокирующие признание в программе "Русские сенсации" на телеканале НТВ.

Надо заметить, что прима вахтанговского театра Людмила Максакова, если верить открытым источникам, официально замужем. Ее вторым супругом в 1974 году стал немецкий физик-бизнесмен Петер Андреас Игенберс. Сама актриса все вопросы о личной жизни категорически игнорирует, возмущаясь бестактностью журналистов.