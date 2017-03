Николь Кидман на "Оскаре" сравнили с тюленем

В Интернете получил огромную популярность отрывок с церемонии награждения кинопремией "Оскар" с Николь Кидман в главной роли. Голливудская актриса запечатлена аплодирующей. Однако делает это Николь весьма странно. Пока обычные люди хлопают, соединяя ладони вместе, то Кидман – запястьями и неестественно вывернутыми руками.

Общественность отразила свое недоумение в социальных сетях. Кто-то даже сравнил голливудскую актрису с... тюленем. "Вы только посмотрите, Николь Кидман хлопает как тюлень!" – в Twitter написал один из пользователей. "У нее реально такие длиннющие ладони?? Да она просто мистер фантастик какой-то!", "может, манекюр просто не высох", "Где-то читала, что некоторые дамы при аплодисментах стараются не сводить вместе кольца, чтобы их не поцарапать. Может и она так?)))", "Может, у нее суставы болят", "смешная такая ))", "пальцы свело)", – прокомментировали странные движения Кидман блогеры.

Отметим, что версия про драгоценности оказалась самой вероятной. Об этом можно судить по другому видео, которое оказалось достоянием общественности. На записи видно, как Николь, хлопая, подкручивает кольцо с внушительным камнем.

via GIPHY

Отметим, что нынешняя церемония вручения премии "Оскар" стала буквально звездным часом для Николь Кидман. Ранее, прохаживаясь с супругом, кантри-исполнителем Китом Урбаном, по красной дорожке мероприятия, Николь Кидман попала в курьезную ситуацию. Папарацци умудрились запечатлеть очень интимный момент между супругами, когда Кит погладил Николь пониже спины.

Nicole Kidman can't clap either why is this happening pic.twitter.com/EJbJ6ePrxl