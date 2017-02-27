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"Оскаровскую" прическу Холли Берри назвали взрывом

Холли Берри. Фото: GLOBAL LOOK press
Общественность продолжает обсуждать образы голливудских звезд с красной дорожки "Оскара". Так, пышную прическу актрисы Холли Берри назвали "африканским взрывом".

Продолжение: Организаторы "Оскара" "похоронили" живую Чапман
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Голливудские актрисы продемонстрировали на 89-ой церемонии вручения премии "Оскар" завидное разнообразие причесок, макияжа и нарядов. Тут были и "холодные волны" и высокие прически, гладко убранные волосы и обычные "хвостики", замысловатые укладки и распущенные локоны. Однако среди многообразия особо выделилась голливудская актриса, звезда фильмов "Готика" и о Джеймсе Бонде Холли Берри. Артистка появилась перед журналистами с настоящим буйством кудряшек на голове.

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 Битва за "Оскар"

Сюжеты Битва за "Оскар"

Однако не все оценили смелое решение актрисы. Многим зрителям (в том числе и русскоязычным) показалось, что красавица Холли испортила себя такой прической. "Не очень подходящие к образу кудри Холли Берри", "Зачем Халле Бэрри этот африканский взрыв на голове? Какой-то женоненавистник проник в оскаровское закулисье и испохабил половину всех красавиц", "увидела Холли Берри. Не пойму, что она этим хотела сказать", – выразили свое недоумение образом Холли Берри блогеры.

Впрочем, пальму первенства по обсуждениям держит другая актриса Николь Кидман. Стройная австралийка стала героиней обсуждений после того, как в Интернете получил огромную популярность отрывок, на котором Николь запечатлена аплодирующей. Но делает это Кидман весьма странно. Пока обычные люди хлопают, соединяя ладони вместе, то Кидман – запястьями и неестественно вывернутыми руками.

Однако настоящим скандалом завершилось награждение в номинации "Лучший фильм". Статуэтка была отдана Дэмиену Шазеллу за фильм "Ла-Ла Ленд", но потом организаторы объявили, что произошла ошибка и на самом деле победил "Лунный свет" Барри Дженкинса. Это первый в истории "Оскара" случай, когда у режиссера отобрали награду, чтобы отдать ее другому.

Автор: Наталья Аряева27 февраля 2017, 12:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"

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