Почему долгожданный дебют Шурыгиной обернулся провалом

Эксклюзивный комментарий Дианы Шурыгиной о зверском скандале на дне рождения ее подруги. Знаменитость должна была представить свою первую песню.

Однако, как рассказала героиня программы "Пусть говорят" в интервью Dni.Ru, премьеру сорвала "какая-то тетя с перекачанными губами". По словам Дианы, незадолго до ее выхода на сцену женщина подошла к столику, за которым сидела звезда вместе со своим мужем, и начала кричать на знаменитость матом. Позднее выяснилось, что незнакомка – управляющая рестораном, в котором проходил день рождения подруги Шурыгиной Дианы Бичаровой.

Героиня программы "Пусть говорят" отвела несдержанную даму в уголок потише, чтобы попытаться выяснить, в чем причина такой агрессии. "Но вместо ответа я услышала, что она вообще ненавидит меня!" – поделилась переживаниями Шурыгина.

Нежная душа дважды изнасилованной Дианы не выдержала такого хамства, и девушка в сопровождении мужа ушла, так и не осчастливив собравшихся своими невероятными вокальными данными. "У меня, конечно, уже не было никакого желания презентовать свою песню в этом заведении, и я удалилась", – рассказывает оскорбленная девушка.

Кроме того, Диана Шурыгина рассказала, что считает блогера Дмитрия Торина больным человеком. "Когда мне сказали, что он (Торин. – Прим. ред.) меня ищет, мы с Андреем решили ненадолго уйти из ресторана, потому что понимали, что Торин просто больной на голову человек, который хочет пиара", – пояснила она.

Напомним, 28 ноября в одном из модных ресторанов Москвы отмечали день рождения известного промоутера и концертного директора многих артистов Дианы Бичаровой. Девушка пригласила на банкет самых скандальных персон российского шоу-бизнеса. Бизнесвумен Лариса Копенкина миловалась с певцом Прохором Шаляпиным. Покинутая Вадимом Казаченко молодая жена Ольга налегала на хлеб со шпротами и куталась в новую норковую шубку. А главной звездой вечеринки стала Диана Шурыгина.