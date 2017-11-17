Диана Шурыгина покинула Москву

Звезде телеэфиров и кумиру миллионов захотелось покоя. Однако она пообещала вернуться и продолжить покорение столицы.

Диане Шурыгиной в Москве не дают прохода. Поклонники дело просят автограф и мечтают сделать с ней селфи. Девушка ведет в прямом эфире видеоконференции, ее заваливают комментариями. Интернет полон мемов и песен, посвященных Диане, с ее изображением выпускаются сувениры. А недоброжелатели то и дело устраивают козни дважды изнасилованной – из-за них она даже оставила работу в кофейне при торговом центре.

Словом, Шурыгиной приходится терпеть все тяготы настоящей звездной жизни. Иногда Диана устает и хочет убежать от суеты. "Мы с мужем решили поехать в Ульяновск к родственникам, ну и по делам", – рассказала королева телеэфиров Dni.Ru.

Напомним, что в свое время Диана вместе с семьей была вынуждена покинуть родину Владимира Ульянова. После нескольких эфиров программы "Пусть говорят" на Первом канале, где девушка откровенно рассказала об ужасе изнасилования, земляки заплевали и заклевали ее. Пришлось собрать вещи и уехать в столицу.

Правда, и тут не все начиналось гладко. В Москве отец Дианы пытался устроиться на работу, но все предпочитали обсуждать с ним ситуацию, в которую попала Шурыгина. Мужчина не выдержал такого давления, собрал вещи и покинул семью, съехав с квартиры.

Из-за травли и стресса у несчастной Шурыгиной начались панические атаки. Ей даже пришлось лечиться в психоневрологическом диспансере Москвы.

Сегодня все ужасы, кажется, позади. Диана пообещала, что после отдыха на родине непременно вернется в столицу и продолжит ее покорение.