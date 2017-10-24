Табаков назвал традицией свою огромную зарплату

Олег Табаков прокомментировал обвинения в финансовых махинациях. По словам художественного руководителя МХТ имени Чехова, в высоких гонорарах актеров его театра нет ничего криминального.

По мнению Табакова, проверка финансовых поступлений в театры, организованная компанией Transparency International, – это "абсурд". "Надо немножко мозгов в голове иметь... Вы же видите, что дела, которыми я занимаюсь, они движутся, развиваются. В плане дела я – самый успешный из моих коллег такого же возраста", – цитирует его НСН.

Табаков также прокомментировал информацию о том, что за актерскую игру в своем театре он зарабатывает 600 тысяч рублей в месяц. По словам режиссера, большие гонорары – это русская традиция и в ней нет никакого криминала.

"Так было в русском театре больше полутора столетий. Все эти обвинения высосаны из пальца, а никаких аргументов у них нет", – заявил худрук МХТ им. Чехова.

Напомним, ранее компания Transparency International провела проверку финансовых поступлений в театры Москвы. По итогам ревизии, в организации заявили, что 14 художественных руководителей получали государственные подряды от своих же театров.

Так, по информации компании, Олег Табаков и Олег Меньшиков в своих театрах зарабатывали по 600 тысяч рублей в месяц за актерскую игру. Руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман, помимо зарплаты, получал от своего театра в среднем по 440 тысяч рублей за постановку спектакля, руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев – по 480 тысяч рублей, худрук Театра на Юго-Западе Олег Леушин – по 180 тысяч, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников – по 345 тысяч рублей.



