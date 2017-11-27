Подробности тяжелой болезни Табакова

О срочной госпитализации актера и режиссера Олега Табакова поступают противоречивые данные. Dni.Ru выяснили, что на самом деле произошло с артистом.

"Все, что говорится в СМИ, – неправда. Олег Павлович проходит плановое обследование", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе МХТ имени Чехова.

В свою очередь представитель театра "Табакерка" добавил, что артист находится в частной столичной клинике ОАО "Медицина". "Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантатами", – цитирует РИА Новости пресс-службу "Табакерки".

При этом в театре отметили, что Табаков самостоятельно приехал на очередной прием к стоматологу. "Но врачи посоветовали ему остаться и пройти плановое обследование", – пояснили в пресс-службе.

Между тем в Первой градской больнице утверждают, что актер в реанимации. "Олег Павлович поступил в Первую градскую больницу в крайне тяжелом состоянии в понедельник. Он находится в шестом отделении реанимации", – сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Сам же художественный руководитель МХТ имени Чехова подтвердил по телефону, что заболел. "Я болен", – кратко сказал Табаков радиостанции "Говорит Москва", после чего положил трубку.

Напомним, Telegram-канал Mash сообщил, что у 82-летнего артиста подозревают тяжелое воспаление легких. Из-за болезни Табакова спектакль "Год, когда я не родился" в МХТ имени Чехова, в котором должен был участвовать актер, отменен.

Публикация от tabakov.ru (@teatr_tabakova) Ноя 26 2017 в 3:29 PST

"По техническим причинам спектакль "Год, когда я не родился", запланированный на 27 ноября 2017 года на Основной сцене МХТ им. А.П. Чехова, отменен. Деньги за ранее приобретенные билеты можно получить в кассах театра в течение десяти дней. Деньги за билеты, приобретенные онлайн на сайте театра, будут возвращены на ваш счет", – говорится на странице театра в Instagram.