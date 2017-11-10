Задорнов перед смертью назначил Галкина своим преемником

Юмориста и сатирика многое связывало. И муж Пугачевой рассказал об их дружбе.

Смерть писателя-сатирика Михаила Задорнова стала шоком для его коллег по артистическому цеху. "Закрыта навсегда немалая часть моей жизни, – признался Максим Галкин. – Сколько было встреч, совместных выступлений, разговоров. Когда-то в 1999 году он пригласил меня в свои концерты, и я впервые смог стать участником гастролей большого артиста, познакомиться с прекрасной тонкой публикой. А уж когда он назначил меня своим преемником в телеэфире, это придало мне особое ускорение".

"Мы были разными людьми, часто спорили на исторические и политические темы, но нас всегда сближали верность сцене и юмор, – продолжает Максим. – Даже тяжелая болезнь, жестоко и неумолимо забиравшая у него жизненные силы, до последних дней так и не смогла отнять у него главного – остроумия. Год назад он позвонил мне и рассказал о своем диагнозе, со смешком сказал, что звонит всем, кто ему дорог, чтобы поговорить и попрощаться. Даже в такие моменты он был верен себе".

"Последний раз мы виделись, когда я навещал его примерно месяц назад, – мы шутили и общались, – сообщил муж Пугачевой. – Помню, лет восемь назад, дав интервью в память о своем друге Леониде Филатове, он сказал мне: "Знаешь, Леня был такой светлый, веселый человек, ему бы не хотелось, чтобы в память о нем скорбели. Вот и я когда умру, ты обо мне рассказывай что-то забавное, прикольное". Я, конечно, постараюсь со временем. Сегодня тяжело. И еще важно, что до конца с Михаилом Николаевичем были его родные, которые вместе с ним денно и нощно самоотверженно боролись за его жизнь, выражаю им мои самые глубокие соболезнования".

