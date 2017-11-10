У покойного Задорнова нашлась юная подруга

Певица и актриса Марина Орлова была очень близка с сатириком Михаилом Задорновым. Корреспондент Dni.Ru дозвонился до нее и услышал безутешные рыдания.

"О смерти Михаила Николаевича я узнала утром и была просто убита этой новостью, – сказала плачущая Марина. – Он был таким веселым, жизнерадостным, позитивным. Говорить о нем в прошедшем времени язык не поворачивается. Мы познакомились в 2013 году. Задорнов услышал по радио мою песню, сам меня нашел, позвонил и предложил поехать с ним на гастроли по стране. Мы пели в его юмористических концертах. Знаете, Михаил Николаевич осуществил мою мечту. Я всегда мечтала о большой сцене, и с ним это стало возможным".

"Незадолго до смерти писателя мы говорили с ним о совместной работе, – продолжила Марина. – Он согласился поучаствовать в моей картине "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка". Говорил, что вот сейчас поправится и непременно снимется у нас в роли президента Америки. Но успел только наговорить закадровый текст – выступить в роли рассказчика."

Марина рассказала, что на стульях в ее кухне лежат подушки, когда-то подаренные Задорновым – стильные, теплые и мягкие. Сидя на них, было так уютно пить чай и разговаривать...

По словам 31-летней Орловой, она была очень близка с 69-летним Задорновым. "Он был моим настоящим, большим, умным другом, которого мне будет не хватать", – заключила Марина.