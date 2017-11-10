Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова

Сатирик несколько дней находился без сознания. Его лечение было очень дорогим.

Меньше чем через сутки после смерти 69-летнего Михаила Задорнова в Сети появилось видео, снятое во время его лечения в немецкой клинике Шарите. В ноябре 2016 года артисту там проводили биопсию. И даже казалось, что его состояние улучшилось.

На записи видно, как Задорнова везут по больничному коридору на каталке, а потом поднимают в лифте на процедуры. Рядом с артистом все время были жена и дочь – они тоже появляются на кадрах.

Берлинская "Шарите" является одним из крупнейших университетских медицинских комплексов в Европе. Здесь проводят исследования, лечат и обучаются врачи на самом высоком международном уровне. В "Шарите" учились и работали больше половины всех немецких лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии.

С сентября 2011 года центр малоинвазивной хирургии "Шарите" предлагает пациентам с опухолевыми заболеваниями нехирургические методы лечения. К ним, очевидно, решил прибегнуть и Задорнов.

Лечение в этой клинике не из дешевых – от 500 до двух тысяч евро в сутки в зависимости от сложности обследования или процедур. А интенсивная терапия при онкологии, как в случае с Задорновым, может стоить до пяти тысяч в сутки.

Публикация от SUPER (@super.ru) Ноя 10 2017 в 2:57 PST

Напомним, осенью 2016 года Михаил Задорнов признался в наличии серьезных проблем со здоровьем, из-за которых ему пришлось оставить передачу "Салтыков-Щедрин шоу" и отменить концерты в дальних уголках страны. Операция и курс химиотерапии ненадолго улучшили состояние артиста, но выздоровлению не поспособствовали. Появилась информация, что в последние дни Задорнов не приходил в сознание.

