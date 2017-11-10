Наследство Задорнова оценивается в сотни миллионов

Сатирик при жизни много зарабатывал. Поэтому в квадратных метрах не был стеснен.

Михаил Задорнов был одним из самых высокооплачиваемых артистов "легкого жанра". За одно выступление сатирик, как рассказали Dni.Ru организаторы его концертов, получал до 35 тысяч евро. Для сравнения, Максим Галкин зарабатывал на 5 тысяч меньше. Поэтому Задорнов был довольно обеспеченным человеком.

Например, ему хватило денег в 2009 году создать в Риге библиотеку имени своего отца, Николая Задорнова. Библиотеку объявили общедоступной и бесплатной. А год спустя в селе Воскресенское Задорнов представил общественности памятник няне Александра Пушкина Арине Родионовне, выполненный скульптором Валерием Шевченко из бронзы в полный рост. Михаил Николаевич лично финансировал создание памятника.

Что же касается недвижимости, то писатель в квадратных метрах не был стеснен. Например, в 1993 году Задорнов получил квартиру в "номенклатурном доме" для высокопоставленных чиновников по адресу: улица Осенняя, дом 4/2, где его соседями стали Ельцин, Черномырдин, Коржакова. Попал сатирик туда благодаря личной дружбе с первым президентом России. Многие помнят, как 31 декабря 1991 года именно Михаил Задорнов поздравлял россиян с Новым годом. Говорят, что кандидатура была выбрана самим Борисом Николаевичем. Двухкомнатная квартира здесь стоит 20 миллионов рублей

Любил писатель проводить время и на Подмосковной даче. По разным оценкам, она стоит от 40 до 60 миллионов.

Имелось у Задорнова жилье и Юрмале, где когда-то жил его отец. В доме сатирик многое сделал своими руками. Михаилу Николаевичу хотелось, чтобы дом был не кирпичным, а непременно деревянным. Даже настенные часы в его рабочем кабинете были сделаны из натурального дерева. Говорят, что в момент смерти они остановились... А во дворе дома Задорнов установил деревянную пирамиду, в целительную силу которой свято верит. Писатель признавался, что именно там он быстрее всего восстанавливается после напряженной работы. Риэлторы говорят, что подобный дом на Рижском взморье стоит около 15 миллионов рублей.