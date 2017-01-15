Бузова утешила Воробьева после измены

Переживающая непростые времена ведущая "Дома-2" Ольга Бузова поспешила придти на помощь певцу Алексею Воробьеву после измены. Ведь она не понаслышке знает, что значит расставание с любимым человеком.

Талантливый певец, актер и режиссер Алексей Воробьев сообщил о том, что его сердце снова свободно. Он расстался со своей возлюбленной. Обстоятельства, поспособствовавшие этому, сложно назвать приятными. В своем Instagram Алексей Воробьев сообщил о том, что его его очередные романтические отношения завершились со скандалом. Судя по всему, причиной разрыва стала измена невесты.

Некоторые коллеги Алексея по цеху поддержали его в непростой ситуации. На помощь певцу поспешила и Ольга Бузова. Она одна из первых прокомментировала ситуацию. Девушка выразила мнение, что предательство не прощается, а люди которые хоть раз пошли на это, непременно повторят свою ошибку. Ей кажется, что Воробьев рано или поздно узнал бы об этом.

"Предавший один раз – предаст еще. Это люди такие. Предатели. Поэтому хорошо, что ты узнал", – оставила лаконичную запись в микроблоге артиста бывшая жена футболиста. Алексей тут же ответил Ольге: "Ты понимаешь, о чем я".

Певица Виктория Дайнеко также отреагировала на произошедшее. Она оставила смайл-эмодзи, который выражает соболезнование. Скорее всего, молодая мама решила написать слова поддержки Алексею лично. Напомним, что Воробьев и Дайнеко встречались около года. Ходили слухи, что пара даже планировала пожениться, однако вскоре они расстались. Но это не помешало им наладить дружеские отношения.

Поклонники артиста пребывают в шоке -ведь они не подозревали, что с их кумиром может случиться подобное. Фанаты выразили свое негодование. Большинство фолловеров поддержали певца. Они попросили его не отчаиваться и верить в лучшее. По их мнению, любое событие в жизни имеет определенное значение. Им кажется, что подобное могло бы произойти в любой момент, поэтому нельзя сильно переживать.

Комментаторы начали делиться своим мнением по поводу такого легкомысленного поступка девушки. Кто-то жестко осудил ее, а некоторые потребовали не вмешиваться в ситуацию и дать влюбленным самим решить проблему.