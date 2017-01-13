Подруга раскрыла тайны Бузовой и Тарасова

Подруга рассказала о браке Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. По словам девушки, у нее никогда не возникало сомнений в их любви.

Бывшая волейболистка, а ныне – персональный фитнес-тренер Алена Голоснова хорошо знакома с Ольгой Бузовой и Дмитрием Тарасовым. Однако даже она не может точно сказать, почему "тарабузики" развелись. "У каждого своя правда. Сейчас я больше общаюсь с Олей, поэтому о Диме складывается не очень хорошее впечатление. Дима говорит одно, Оля другое. Мы никогда не узнаем, в чем причина ", – отметила Голоснова.

Однако Алена сообщила, что Ольга и Дмитрий расстались по его инициативе. "Всем видно, что Оля страдает, переживает. В Instagram она ведет себя достойно. Но я знаю, что ей сейчас очень тяжело", – заключила бывшая спортсменка.

Голоснова заявила, что в жизни Бузова совсем не такая, какой ее видит общественность. "На самом деле Оля – очень умный и образованный человек. Все остальное – сценический образ и девчачьи штучки. Все мы, девочки, иногда можем потупить, почему нет? Оля абсолютно незвездная, очень хорошая. А то, что говорят… Какая разница, если она одна из самых знаменитых женщин в России?" – задала риторический вопрос фитнес-тренер.

О Тарасове Голоснова тоже хорошего мнения. "Он не жадный. Люди не всегда это афишируют, но я знаю, что он много занимается благотворительностью. Он даже нашей семьей помогал финансово. Не сильно, но тем не менее. У нас всегда были теплые отношения. Мы понимали друг друга, в чем-то поддерживали. Он нравился мне мужественностью. У него непростой характер, а я люблю, когда у человека свои взгляды и принципы. Не всегда в их отношениях я была на стороне Оли. Но последние события мне не совсем понятны", – цитирует Алену Голоснову Sports.ru.

Дело в том, что пара создавала впечатление идеальной семьи. "По их отношениям казалось, что все идеально. Не возникало сомнений, что они друг друга любят. Причем это не "мимишность", как в Instagram, а реальность. Где-то он мог подшутить, где-то она. В нашей тусовочке они были самые веселые", – заключила подруга Дмитрия и Ольги.

Тем не менее, под самый Новый год, 30 декабря, в одном из столичных ЗАГСов Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод.