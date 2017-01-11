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Бузова проговорилась о причине развода с Тарасовым

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. Фото: Дни.Ру
Журналисты продолжают следить за Ольгой Бузовой. По мнению репортеров, своей фразой о рогоносцах девушка проговорилась о причине развода с Дмитрием Тарасовым.
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Ольга Бузова, оформившая развод в конце декабря, с головой окунулась в работу. Она успевает не только вести реалити-шоу "Дом-2" и колесить по стране со своим хитом "Под звуки поцелуев", но и попробовать себя в качестве ведущей бойцовского турнира "Битва на Суре". Помогал Ольге шоумен и профессиональный боец Алекс Кардо.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Он объяснил Бузовой, что тот, кто объявляет в ринге бойцов, называется ринг-анонсером. Ольга, по всей видимости, не расслышала и уточнила: "Рогоносцем? Не приведи Бог стать рогоносцем, мне одного раза хватило". Журналисты издания Cosmo предположили, что своей репликой Ольга проговорилась о причине развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Ранее в СМИ прошла информация о том, будто бы экс-супруг Бузовой скоро снова станет папой. Якобы Анастасия Костенко, которую называют причиной развода Тарасова, ждет от него ребенка.Красавица во избежание пересудов и кривотолков даже закрыла свой аккаунт в социальной сети Instagram. Хотя еще осенью выкладывала там смешное и многозначительное фото с детской шоколадкой. Возможно, это был намек?

Теперь все ждут, подтвердится ли противоречивая информация о возможной беременности Костенко от Тарасова. Если да, то для Дмитрия это будет уже второй ребенок. В 2009 году у него родилась дочь Ангелина от брака с Оксаной Пономаренко, которую он потом оставил ради Ольги Бузовой.

Напомним, под самый Новый год, 30 декабря, в одном из столичных ЗАГСов Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов оформили развод.

Автор: Наталья Аряева11 января 2017, 11:06
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