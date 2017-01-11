Что случилось с лицом Бузовой

Пластический хирург Гайк Бабаян высказался по поводу перемен во внешности ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Специалист считает, что косметические процедуры пошли 31-летней звезде на пользу.

"Что касается изменения внешности Ольги Бузовой, я хочу сказать, она выглядит абсолютно нормально, естественно и красиво, – рассказал Гайк Павлович корреспонденту Dni.Ru. – Даже после филлеров (препаратов для увеличения губ. – Прим. ред.). Она прибавила чуть-чуть в губах, но это пошло ей на пользу".

Хирург не согласен с пользователями соцсетей, утверждающими, что теперь Ольга выглядит старше. "Не думаю, что это придает ей возраст. Она немного поменялась в лучшую сторону. Чуть-чуть поднялись скулы. Я рад за нее. Для 31-летней она выглядит очень эффектно", – добавил врач.

Ранее в соцсетях активно критиковали обновленную внешность Бузовой. Пользователи говорили, что звезда похожа на куклу и "одержимую уколами женщину в климаксе".

Фото опубликовано Бабаян Гайк (@babayanplastic) Авг 13 2016 в 1:48 PDT

Между тем она понемногу приходит в себя после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. В микроблоге Ольги появляются снимки, на которых она запечатлена улыбающейся.

Недавно Бузова выступила в качестве ведущей на турнире по боям ММА и сообщила, что записывает новую песню. Видимо, эксперименты с собственной внешностью помогают ей пережить личную трагедию.