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Воробьев со скандалом расстался с невестой
Обстоятельства, поспособствовавшие этому, сложно назвать приятными. В своем Instagram Алексей Воробьев сообщил о том, что его его очередные романтические отношения завершились со скандалом.
Судя по всему, причиной разрыва стала измена невесты. Певец рассказал, что решил сделать любимой сюрприз и специально ради встречи с ней прилетел на один день из США в Москву. Однако менее чем спустя сутки Воробьев взял обратный билет и теперь возвращается обратно в Америку уже холостяком.
"Я летел 13 часов, провел в Москве всего 18 часов с
момента выхода из самолета и посадки на новый рейс, где я сейчас снова
проведу 13 часов в полете. И знаете что? Оно того стоило... Теперь я
знаю точно, что чудес не бывает. Прилетел, чтобы хоть несколько часов
побыть со своей девушкой, а улетаю холостяком... Мораль истории такова.
Если хотите сделать сюрприз и перелететь ради кого-то через океан на
сутки, лучше предупреждайте о своих намерениях", – написал певец в
комментариях к своему фото из самолета.
Имя таинственной незнакомки, разбившей сердце кумиру миллионов россиянок, Алексей предпочел оставить в тайне. Однако чуть позже он выложил фотографию, на которых не видно лица избранницы. Судя по подписи к снимку, брюнетка оставила глубокий след с душе музыканта.
"Я запомню нас такими, хорошо? А остальное просто сотру, как-будто этого не было. Сотру твой телефон, благо я не помню его наизусть, сотру твои фото, и сотру тебя из своей жизни", – подписал снимок теперь уже бывшей возлюбленной Алексей.
Поклонники поспешили поддержать своего кумира. Некоторые посоветовали Алексею с головой окунуться в работу.
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