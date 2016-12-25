Божена Рынска поглумилась над смертью журналистов

Светский обозреватель Божена Рынска высказалась о крушении Ту-154 в соцсети. Журналистка позволила себе негативные комментарии в адрес погибших журналистов.

"Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.. Нет слов, как больно. И Глинка Елизавета подтвердил муж. Но я пока предпочитаю не верить. Вдруг она не полетела?"

Подписчики и коллеги звезды пришли в ужас от циничной записи. "Божена, извините, я редко вас комментирую, но тут не могу сдержаться. Вы нелепы и отвратительны в своей ненависти к НТВ, а то, что Вы радуетесь смерти людей – вообще не поддается пониманию. Думаю, Вам не принципиально, так что это будет мой последний комментарий, оставленный здесь. Мерзко, что мы с Вами "коллеги", – написала другая журналистка.

Позже Божена ответила осудившим ее фолловерам. "А травить меня и науськивать на меня всех маньяков страны? А мой адрес показывать? Ничего, что я чуть не умерла из за них? Что они подменили камеру? То есть на прямой подлог пошли и обвинили меня в том, что я ее разбила и это стоило нам полмиллиона?.. Для меня гибель любой нтвошки – праздник. Мир стал чище на трех подонков. И когда у меня появится возможность лично на тот свет спроваживать этих гнид, я не премину", – высказалась она.