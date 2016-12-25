Соседи штурмуют квартиру скандальной Рынской

Светский обозреватель Божена Рынска заявила, что недоброжелатели отомстили ей за злорадный пост о погибших в авиакатастрофе сотрудниках НТВ. Несколько человек выбросили из подъезда елку журналистки.

"НТВошек ничему история не учит. Вот научили бы матери погибших своих детей одной простой вещи: нельзя врать. И дети остались бы живы. Не работали бы на главной геббельсовской помойке страны и живы бы остались. Сейчас в наш подъезд ворвались НТВшники, и очередная сявка-преследовательница выбросила из подъезда нашу елку. Вошли в чистый красивый подъезд и учинили непотребство. Уровень репортеров НТВ", – написала Рынска в соцсети.

В этот раз подписчики скандальной журналистки отреагировали менее эмоционально. "Когда мне будет особенно грустно и тоскливо, и все будет уныло и темно, и мне в очередной раз захочется сказать "Саша, ..." – я буду помнить, что где-то есть городская сумасшедшая, "диссидент" и членистоногое Божена Львовна Рынска. А быть Боженой Рынской – не приведи господь", – высказался один из фолловеров.

Ранее на страничке Рынской появилась публикация, в которой она выражала радость по поводу гибели журналистов. "Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже данный пост был удален, а Божена попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из-за травли НТВ, – пояснила светская львица. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства".