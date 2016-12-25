Беременная Гордон придумала наказание для Рынской

Певица и юрист Катя Гордон высказалась о скандальной публикации светского хроникера Божены Рынской, выражавшей радость из-за гибели журналистов НТВ в авиакатастрофе с Ту-154. По мнению артистки, такое поведение не свойственно нормальным людям.

"Я вижу в высказываниях этой мадам все основания для возбуждения уголовного дела по части первой статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – Прим. ред.) – и это довольно легко доказуемо. Правда для начала важно доказать, что аккаунт ее и нотариально заверить высказывание, но я как человек вижу больше оснований просто сморщить нос и пройти мимо", – пояснила беременная певица и юрист корреспонденту Dni.Ru.

Также Гордон обеспокоилась состоянием психического здоровья светской львицы. "Сочувствие у психического здорового, порядочного человека никогда не выглядит как "лучше б эти померли". Смерти желать вообще людям нормальным не свойственно. Комментировать высказывания людей без вкуса и совести – занятие глупое. Пусть себе живут долго и счастливо", – продолжила артистка.

Напомним, после сообщения о крушении самолета Минобороны Ту-154 и гибели 50 человек, среди которых были и журналисты, Рынска разразилась в соцсети оскорбительным постом, в которой она выражала радость по поводу гибели сотрудников НТВ."Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.."

Позже данный пост был удален, а Божена попыталась объяснить свою позицию. "В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ, – пояснила светская львица. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства".