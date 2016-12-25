Злорадный пост Рынской о Ту-154 неожиданно исчез

Светский обозреватель Божена Рынска удалила скандальный пост, в котором глумилась над смертью журналистов НТВ. Звезда опубликовала новую запись, в которой подробно рассказала, за что точит зуб на корреспондентов телеканала.

"В 2013 году я чуть не умерла. Физически чуть не умерла из за травли НТВ, – пояснила Божена. – Этот канал распространял ложь про меня, клеветал, целенаправленно доводил до самоубийства. Работники НТВ совершили прямой подлог, принеся на экспертизу другую камеру, не ту, которой меня снимали. И суд отказал в экспертизе, нарушив мои права... И я считаю каждого работника НТВ членом преступной группы, которая целенаправленно занимается травлей диссидентов. И я счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса. Осиновый кол в могилу каждого ... Аминь".

Вторая публикация вызвала столь же бурную реакцию, как и первая. "Божена, это самый омерзительный твой пост, который я читаю за время нашего знакомства...", "Так чем же вы сейчас, радуясь гибели людей, отличаетесь от преступников, которые без суда и следствия убивают людей?", "Отписываюсь!!! Как можно радоваться трагедии!!! Погибли люди, у всех были семьи!!!" – попытались вразумить журналистку подписчики.

Ранее на страничке Рынски появилась публикация, где она выражала радость по поводу гибели журналистов."Встаешь, а тут такое. Весь ансамбль Александрова.... весь! – написала она. – Нет бы весь борт НТВ.... Ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?.." Позже данный пост был удален.