Катя Жужа о ссоре с Ксенией Бородиной

Звезды шоу "Дом-2" Катя Жужа и Ксения Бородина долгое время были не разлей вода и все время мелькали в Instagram друг у друга. Однако не так давно девушки перестали проводить время вместе, делиться общими селфи, поэтому фанаты телестройки заподозрили ссору.

Подписчики буквально довели Жужу вопросами о ее размолвке с Бородиной, поэтому она решила расставить все точки над i. Оказывается, закадычные подружки не ссорились. Катя даже предъявила фотодоказательство того, что у них по-прежнему все прекрасно.

"В последнее время кто-то очень активно распространяет слухи о том, что мы с Ксю @borodylia больше не общаемся. ☹Ну так вот ... из первых уст ... что бы вы больше не болтали языками и не собирали сплетни. Я скажу вам Правду!!!! МЫ ОБЩАЕМСЯ УЖЕ КАК 10 ЛЕТ !!!" – заверила всех неравнодушных Жужа.

По словам Кати, они с Ксенией просто перестали делать селфи вдвоем. И больше не ведут активную светскую жизнь, ибо обе являются любящими мамами и женами. С некоторых пор девушки предпочитают проводить досуг с семьей в тишине и спокойствии, а не в ночных клубах и на светских раутах.

"Если у нас нет совместных фоток, это не значит что мы поругались. 😜😝 у Ксюши семья, у меня семья, и естественно мы видимся уже не так часто как раньше. Но тем не менее мы все дружим и общаемся – не переживайте", – успокоила подписчиков Жужа. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений. Катя обнародовала в Instagram свою личную переписку с ведущей "Дома-2".

Фото опубликовано К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Дек 16 2016 в 8:52 PST

Напомним, Катя Жужа стала известна даже тем, кто ни разу не смотрел "Дом-2", когда вышла замуж за бизнесмена Олега Винника, потерявшего семью в авиакатастрофе в небе над Синаем. Самолет A321 потерпел крушение на севере Египта в результате террористического акта. Общественность осуждала вдовца за то, что, едва похоронив жену, он вскоре нашел утешение в объятиях подруги Ксении Бородиной Кати Жужи.